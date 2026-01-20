高市首相が１９日、衆院解散と衆院選の日程を「２７日公示―２月８日投開票」と表明したことで、神奈川県内でも与野党が準備を加速させた。

解散から投開票まで１６日間の超短期決戦となる中、各党の選挙協力などがどれだけ進むかは不透明だ。

自民党は神奈川県内の全２０選挙区に候補を擁立する。１９日は横浜市内で総務会を開き、党本部に公認申請する候補を正式に決め、上申した。菅義偉・元首相が不出馬を表明した２区には、菅政権時代に政務担当の首相秘書官を務めた秘書の新田章文氏（４４）を擁立することを決めた。梅沢裕之県連幹事長は「何としても勝って、いい報告を菅先生にしたい」と語った。

読売新聞の世論調査（昨年１２月）では高市内閣の支持率は７３％で高水準を維持する一方、党支持率は３０％にとどまる。公明党が立憲民主党と新党を結成したことで１小選挙区あたり１万〜２万票と言われる公明票が離れる可能性もある。新たに連立を組む日本維新の会とは、１０区で現職同士が戦う見通しで、候補者調整は進んでいない。

梅沢氏は「心して戦い抜きたい」と強調するが、約３０年ぶりの自力での選挙戦に、自民関係者には危機感が広がっている。

◇

立憲民主党県連は１９日、横浜市内で常任幹事会を開き、公明党と結成する新党「中道改革連合」の候補者を支援することを決議した。青柳陽一郎県連代表は「（新党に）行かないと明確におっしゃっている方は県内にはいない」と述べ、これまで立民が県内１６選挙区に擁立した立候補予定者全員が立民を離党し、中道改革に合流する見通しだ。公明党県本部とは今後、具体的な選挙体制の協議を進めるが、長く与野党で対立してきただけに、公明票がどれだけ中道改革の候補に回るかは見通せない。青柳氏は「力を一つに合わせて戦う。一人でも多くの有権者の理解を得たい」と述べた。

立民と同じく、連合を支持母体とする国民民主党県連は１９日、これまで公表していた１０、１８、１９区に加え、新たに２、３、１７区に候補者を擁立することを決め、党本部に上申した。いずれの選挙区も新党から立候補するとみられる立民の立候補予定者がいる。国民民主県連側は、すでに市議らが活動する横浜市内の２、３区と、所属議員がいない県西部の小田原市などの１７区でそれぞれ党勢拡大の足がかりにする狙いがある。

れいわ新選組も１９日、１５区への候補者擁立を発表。共産党なども複数区への擁立の準備を進めており、立候補予定者はさらに増える見込みだ。