首にワイヤーを巻かれていた老犬を保護

TikTokアカウント「MQ（@kuroinyannyan）」さまは、主に保護された野犬を預かり、家庭訓練や里親募集などの活動をされています。

ある日、保護されたのはボロボロの状態で迷子になっていたところを発見された老犬でした。その首元にはワイヤーが巻かれており、元の飼い主が無情にも首輪の代わりに巻いたものだと思われます。

また、迷子犬として愛護センターに収容されたときは、すでに13歳くらいだったといい、飼い主も迎えにきてくれなかったのだそう。なんて無責任なのでしょう。

その後、「認定NPO法人しあわせの種たち」に保護されたという老犬は、少々攻撃性もあったようで、噛み付く勢いもすごかったのだとか。それほど人間に対して不信感が募っていたのでしょう。そんな老犬から首に巻き付けられたワイヤーを取り外し、訓練所へ委託することに。

預かりさん宅で愛情を注がれると…

しばらく訓練所で生活していた老犬さんですが、預かりさんのお家へ行き、人との生活がスタートすることに。

最初は悲しげな表情で、どことなく居心地悪そうにしていた「じぃ太」と名付けられた老犬さん。噛むこともあったそうで、預かりさんは、高齢なことによる視覚や聴覚の衰えや、不調、恐怖からの防御として噛むようになってしまったのでは、と感じたのだとか。しかし、預かりさん宅で愛情を与え続けられた結果、撫でられることにも少しずつ慣れてきたそうです！

すると、少しずつですが段階を踏んで人の温かさを覚えていったじぃ太くん。ついには、人に甘えることも覚えたといいます。

笑顔いっぱいの表情に祝福の声

こうして人の愛情を受け取り続けたじぃ太くんは……

なんと、最初の頃とは別犬のような満面の笑みを見せてくれるように！

さらに喜ばしいことに、愛情をたくさん与え続けてくれた預かりさんが、正式にじぃ太くんの里親になってくださったそうですよ！なんて幸せな結末なのでしょう。じぃ太くん、おめでとう！

悲しい日々を乗り越えて、素敵な里親さまと運命的な出会いを果たし、誰よりも幸せな毎日を過ごしたじぃ太くんの姿は、TikTokで26万回以上再生されています。

コメント欄には「本当によかったね！」「残りの時間いっぱい楽しいことがありますように」「本当に笑ってる！」といった祝福の声が寄せられました！

じぃ太くんは、この投稿の約1年後、虹の橋を渡ってしまったそうですが、最後の1年間、きっと誰よりも幸せで濃厚な時間を過ごせたことは、じぃ太くんにとって言葉にし難い幸福だったことでしょう。ご冥福をお祈りいたします。

TikTokアカウント「MQ」さまでは、保護活動によって保護されたワンコたちの現実を紹介しています。日本で起きている犬を取り巻く現状を詳しく知りたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてください。

ジィ太くん、里親さま、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

