寝起き直後、まだ頭がはっきりしていない様子のワンコ。その姿をよく見てみると、顔まわりの毛が大変なことになっていました。

投稿は記事執筆時点で50万再生を突破し、「芸術的」「大爆笑」などのコメントが寄せられています。

【動画：寝起き直後の犬→髪型を見てみたら…衝撃の『ヘアースタイル』に爆笑】

寝起きに現れた爆発ヘアー

TikTokアカウント「sleepingmydog」に投稿されたのは、寝起き直後のワンコのお姿。登場するのは、キャバリアの女の子・5歳の「もも」ちゃんです。とある日、ちょこんと座るももちゃんの耳の毛が、重力に逆らうように逆立っていたといいます。

実は、ももちゃんは外耳炎の対策として、お耳を結んで寝ているのだそう。その名残で、このような髪形になってしまったといいます。目はトロンとしていて、少しうつむき加減。まさに今起きたばかりといった雰囲気のももちゃんですが、その頭部だけがやけに主張していたとか。優雅な犬種のイメージとは対照的な姿に、思わずクスッとしてしまいます。

ぼんやり視線で

ももちゃんは、ゆっくりと顔を上げ、飼い主さんの方をじっと見つめていたそう。その表情はまだ夢の続きにいるようで、はっきり覚醒しきれていないようにも見えます。鼻先をぺろりと舐める仕草も、寝起きならではの愛らしさ。

途中、視線をふっと外し、別の方向を見つめる場面も。何かを考えているのか、ただ眠気に任せて動いているのか…。そのマイペースでゆったりした仕草がなんとも微笑ましいです。

揺れても直らない衝撃スタイル

しばらくすると、ももちゃんは立ち上がり、体をブルブルと震わせたそうです。その拍子に、爆発していた耳の毛も大きく揺れ動いたとか。しかし期待とは裏腹に、ヘアスタイルはほとんど変わらなかったようです。

再びカメラに目を向けたももちゃんは、少し目が覚めたようでありながら、まだちょっぴり眠たそう。寝起き直後だからこそ完成してしまった、この衝撃のヘアースタイルが、多くの人を笑顔にさせたのでした。

投稿には「どーしたらこんなんなるのｗ」「どーしましょってくらい可愛い♡」「プルプルしてもあんまり変わらん（笑）」「近所で爆発でもあった？」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「sleepingmydog」では、ももちゃんの寝ている姿など、見ているだけで気持ちが和むような日常が投稿されています。爆発ヘアーも含めた、ももちゃんの自然体な魅力に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

