マンチェスター・シティでプレイするイングランド代表DFジョン・ストーンズには多くのクラブから熱視線が送られているようだ。



現在31歳のストーンズは2016年夏にエヴァートンからシティに加入し、これまで公式戦通算290試合に出場。ペップ・グアルディオラ監督の下で黄金時代を築いたシティで数々のタイトル獲得に貢献してきた1人だ。



そんなストーンズの現行契約は今シーズン限りとなっており、去就が注目されている。出場時のパフォーマンスはトップクラスのストーンズだが、度重なる負傷が懸念事項で、今シーズンはここまで公式戦13試合しか出場できておらず、現在も離脱が続いている。





シティは今後の移籍市場で世代交代を進めると予想されているため、ストーンズは夏の移籍が有力視されているなか、英『TEAMTALK』によると、ナポリとミラン、そしてコモとは話し合いが行われており、アトレティコ・マドリードもストーンズ陣営と接触しているようだ。またシティで一緒にプレイしていたヴァンサン・コンパニ監督率いるバイエルンをはじめ、サウジアラビアやMLSなどもストーンズの去就に注目している模様。もちろん、イングランド国内からの人気も凄まじく、すでに6つ以上のクラブから連絡がきているという。怪我が多いという懸念点はあるものの、確かな実力を持つストーンズの獲得に興味を持っているクラブが多いようだが、夏の争奪戦は必至か。