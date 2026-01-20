衆院が２３日に解散し、総選挙が「２７日公示―２月８日投開票」で行われることが事実上決まった。

秋田県の鈴木知事は１９日の定例記者会見で、「県政運営に当たり、落選されると大変困る」として、県内小選挙区では自民党候補者を応援する考えを明らかにした。

鈴木知事は、小選挙区で特定候補を応援する予定があるかを聞かれ、「理想は比例枠とかを使い、皆さんが当選すれば県としてはありがたい」と発言。その上で、いずれも自民現職の冨樫博之氏（秋田１区）、御法川信英氏（比例東北）の名前を挙げ、「クマ対策や洋上風力の再公募のための大臣面会は、２人の力がなければできない」とし、「落選されては困る方々は、公務に支障のない範囲で応援する」と述べた。

年明けすぐに衆院解散の見通しになったことには、「驚きを持って受け止めている」とした。高市内閣の支持率は高いが新たな連立政権になったことから、「簡単な戦いではないだろう」との見方も示した。

選挙戦で注視する議論は「地方のクマ対策や人口減少対策など」といい、政策の中身が深まることを期待している。

短期決戦に向け、県内各地の選挙準備は「投開票所がこれまでと同じ場所で確保できないとか、投票所の数も今まで通りにできるか不明。大変な状況」と説明。真冬の選挙には「ポスター掲示場所の除雪から始めないといけない。投票所に行くのも大変。雪国の自治体としては非常に困ったという感じ」と述べた。