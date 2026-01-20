ファッション界に君臨した伝説的デザイナー、ヴァレンティノ氏が93歳で死去した/Evan Agostini/Invision/AP via CNN Newsource

（CNN）イタリア・ファッション界の伝説的デザイナー、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏が死去した。93歳だった。同氏が設立した財団が明らかにした。同氏の手掛けたエレガントなイブニングドレスは数十年にわたり、世界で最も華やかな部類の女性たちに愛されてきた。インスタグラムに投稿された声明によると、「ローマの自宅で、家族の愛に見守られながら安らかに息を引き取った」という。

1932年、イタリア北部のヴォゲーラに生まれたヴァレンティノ氏（同氏はファーストネームの方で広く知られている）は、パリのオートクチュール・アトリエで技術を習得した後、59年にローマで自身のブランドを設立した。同氏が手掛ける鮮やかな緋色（ひいろ）のドレスはキャリアの初期から本人のトレードマークとなり、業界では「ヴァレンティノ・レッド」と呼ばれた。

ヴァレンティノ氏の最初の著名な顧客の一人は、女優エリザベス・テイラーだった。続く同氏のファン、そして購入者にはベルギーのパオラ王妃、女優オードリー・ヘプバーン、ジョーン・コリンズ、そしてジャクリーン・ケネディ元米大統領夫人などが名を連ねた。ケネディ氏は68年、ギリシャの海運王アリストテレス・オナシス氏との結婚式にもヴァレンティノ氏のドレスを着用した。

その後もヴァレンティノ氏の人気は衰えることなく続く。70年代の大半はニューヨークで過ごし、アーティストのアンディ・ウォーホルやヴォーグ誌編集長のダイアナ・ヴリーランドらと幅広い交友関係を築いた。90年代には、クラウディア・シファーやナオミ・キャンベルといったスーパーモデルたちの間で人気を博した。

ヴァレンティノ氏の作品はレッドカーペットにも頻繁に登場した。米アカ​​デミー賞だけでも、82年にジェーン・フォンダが父ヘンリーに代わって主演男優賞を受け取った際に着用したビーズをふんだんにあしらったドレス、2001年にジュリア・ロバーツが着用したビンテージの白黒ドレス、03年にジェニファー・ロペスが着用したパステルミントのカフタン風ドレス、そして05年にケイト・ブランシェットが着用したサンシャインイエローのドレスなど、ヴァレンティノ氏の注目すべき作品が長年にわたり着用されてきた（ロバーツとブランシェットはそれぞれその年のオスカーを受賞）。11年のアカデミー賞では、アン・ハサウェイがヴァレンティノ氏本人に付き添われ、華やかな02年秋のヴァレンティノ・クチュール・ドレスをまとってレッドカーペットを歩いた。

近年ではゼンデイヤ、キャリー・マリガン、ジェマ・チャンなど、オスカーに出席したファッション界のスターたちがヴァレンティノ氏のドレスを着用し、高い評価を得ている。

精密に仕立てられたスーツ、日焼けした肌、そして完璧に整えられた髪。ヴァレンティノ氏はまさに典型的なイタリア紳士だった。中国の骨董（こっとう）品の熱心な収集家であり、1995年にパリ郊外に購入した17世紀のシャトー・ヴィデヴィルの美しく整えられた庭園では、花とトピアリー（観葉植物の植え込み）を愛でていた。この他ロンドン、パリ、ニューヨーク、スペイン、そしてスイスのグシュタードにも住居を構えていた。

ヴァレンティノ氏はパグ犬をこよなく愛し、一時期はミルトン、モンティ、モード、マーゴット、マギー、モリーの6匹を飼っていた。

2008年のドキュメンタリー映画では「コレクションのことは気にならない」「犬たちの方が重要だ」と語っている。

伝説のデザイナー、ヴァレンティノ氏の訃報（ふほう）を受け、多くの追悼の声が寄せられた。イタリアのメローニ首相はソーシャルメディアへの声明で同氏を「イタリアン・オートクチュールの永遠の象徴」と呼び、その貢献に感謝の意を表した。女優のグウィネス・パルトロウは自身のインスタグラムへの投稿で故人の笑い声や仲間への愛情、「ハリウッドでの素敵な話」を回想。「せめて少しはマスカラを塗って」と、いつもせがまれていたことを懐かしんだ。昨年9月に91歳で亡くなったジョルジオ・アルマーニ氏の遺族は、ヴァレンティノ氏を「誰もが認める優雅さとエレガンスの巨匠であり、ジョルジオ・アルマーニは常に彼を深く尊敬していた」と称（たた）えた。

◇

原文タイトル：Italian fashion designer Valentino dies at 93（抄訳）