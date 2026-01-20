°ìÎÏ¤¬3Ç¯Ï¢Â³¾Þ¶â¥È¥Ã¥×¡¢°Ï¸ë¡¡1²¯2ÀéËü±ß¡¢ºòÇ¯½é¤Î¸Þ´§
¡¡°Ï¸ë¤ÎÆüËÜ´ý±¡¤È´ØÀ¾´ý±¡¤Ï20Æü¡¢2025Ç¯¤Î¾Þ¶â¡¦ÂÐ¶ÉÎÁ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¡¢°ìÎÏÎË¸Þ´§¡Ê28¡Ë¡á´ýÀ»¡¦Ì¾¿Í¡¦²¦ºÂ¡¦Å·¸µ¡¦ËÜ°øË·¡á¤¬1²¯2543Ëü±ß¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ï¼ÇÌî¸×´Ý½½ÃÊ¡Ê26¡Ë¤Î4888Ëü±ß¤Ç¡¢3°Ì¤Ï°æ»³ÍµÂÀ¸ëÀ»¡Ê36¡Ë¤Î4383Ëü±ß¡£
¡¡½÷À¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¾åÌî°¦ºéÈþ½÷Î®Ì¾¿Í¡Ê24¡Ë¤Î4109Ëü±ß¤Ç¡¢Á´ÂÎ4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾åÌî½÷Î®Ì¾¿Í¤ÎËå¡¢¾åÌîÍü¼Ó½÷Î®´ýÀ»¡Ê19¡Ë¤Ï2831Ëü±ß¤Ç»Ð¤ËÂ³¤¯5°Ì¡£
¡¡°ìÎÏ¸Þ´§¤Ï25Ç¯¡¢´ýÀ»¡¢ËÜ°øË·¡¢Ì¾¿Í¡¢Å·¸µ¤ò½ç¤ËËÉ±Ò¡£¤µ¤é¤Ë²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¡¢¼«¿È½é¤Î¸Þ´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£