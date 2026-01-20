俳優の小沢仁志（63）が20日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。撮影で訪れたフィリピンで遭遇した後輩の拉致事件を明かす場面があった。

この日、10年来の交流があるという前DeNA監督の三浦大輔氏とともに出演。コワモテコンビとして“豪快伝説”エピソードが披露される中、小沢は「誘拐された後輩をショットガンを持ったセキュリティーと一緒に助けに行く」という衝撃のエピソードを明かした。

小沢はフィリピンで映画を撮影している時のエピソードだといい、「2人のうち1人がホテルに来て、真っ青な顔して“1人が拉致られて、金とパスポートを持って来いって言われます”って。みんなで降りて行ったら、車の中で後輩が頭の銃突きつけられてて、人がいっぱいいるから逃げちゃって。その時にリアガラスに“もうに2度とコイツとは会えないのかな”みたいな顔が遠ざかっていくわけよ。ホテルにセキュリティーがいるわけよ。それを捕まえて、タクシー捕まえて“あれを追え！”って」と経緯を説明した。

とはいえ「本当に映画だって。俺も死ぬかと思ったもん」と小沢。「路地裏で、向こうも出てきて、頭に銃ついてて。こっちは後ろでショットガン構えてて、俺は手を挙げながら、“今持っているお金でそいつを返してくれないか”みたいな。たまたま円で4万円分ぐらい入ってた。それで交換してかえってきた時にやつら（後輩たち）に“気をつけろって言っただろ、日本じゃないんだから、お前たちの命の値段は1人2万だぞ。後で返せよ”って」と笑った。