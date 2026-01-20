高市首相が衆院の解散を表明し、衆院選の日程を「２７日公示、２月８日投開票」とする方針を明らかにしたことを受け、青森県内の選挙管理委員会は準備を急いでいる。

積雪でポスター掲示板の設置が思うように進められないことや、投票用紙や選挙公報といった印刷物の発注・発送に時間の余裕がないことなど、異例の短期決戦には困難が立ちはだかる。

「場所は決まっているが、どうしても無理な場合は設置場所を移動するか、設置をあきらめることも考えなければならない」。ポスター掲示板の設置を巡り、青森市選管の太田慎二次長は頭を悩ませる。

市選管は今回の衆院選で昨年の参院選と同様に７６２か所に掲示板を設ける予定で、設置場所は道路や歩道に面する場合が多い。除雪で積み上がった雪が人の背丈以上に達するところでは人手や重機で雪を取り除かなければならず、作業には多大な労力がかかる。

八戸市で最大震度６強を観測した、昨年１２月の県東方沖を震源とする地震も影を落とす。市選管はこれまで市内の長根体育館と東体育館を開票所として使用してきたが、天井の損傷を受け、代替の施設を検討している。大人数での開票作業や、さらに作業全体を見守る立会人らのために約１０００平方メートルの広さが必要で、選択肢は多くないという。

県選管は、市町村選管に届ける投票用紙の印刷が間に合わないとして、必要枚数を一括ではなく、３回に分けて配送する検討を進めている。大判の紙で作る選挙公報についても、印刷対応可能な業者の確保に追われている。

仮に印刷物を用意できても、雪による遅配もあり得る。県選管の平尾悠樹事務局長も「雪の中で果たして届くかが心配だ」と気をもんでいる。