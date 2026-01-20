大阪・朝日放送の大石紗椰アナウンサーが２０日、ＡＢＣラジオ「ミルクボーイの火曜日やないか！」に出演した。

同番組のレギュラーを務める鷲尾千尋アナがリフレッシュ休暇のため、大石アナは代打で出演した。実は大石アナの兄はピン芸人・大石ライアン大祐。吉本興業所属で、ミルクボーイの後輩に当たるという。

ライアンは、昨年末に放送された「水曜日のダウンタウン」（ＴＢＳ系）の人気企画「名探偵津田」に出演。１００年前にタイムスリップした際、探偵役のダイアン・津田篤宏がひそかに思いを寄せる女性の許婚役を務め、津田をあおりまくったり、女性に対して「選挙権もないくせに！」などのモラハラ発言を繰り返すなどの演技で話題となった。

それまで売れていなかった兄が話題となり、大石アナももちろん喜んだのだが、いい影響ばかりではなかったという。

大石アナは「こういう話題になった時って、ウィキペディア的なのがネットで…。誰かがつくるじゃないですか？ それに家族構成が書いてあるんですけど」と、兄が話題になったおかげでネットに「まとめサイト」のようなものができていたという。

大石アナがそのサイトを見たところ、「母は日本人、父はアメリカ人になってて」。ミルクボーイの内海崇が「そうなの？」と聞くと、大石アナは「全然！ どっちも日本人」と、父はアメリカ人という書き込みを真っ向から否定した。

内海が「そんな間違うことある？」、駒場孝が「結構粗いな」と言うと、大石アナは「粗すぎます！ もうちょっと調べてほしかった。あと、私も入れてほしかったですね」と、自身の情報が入っていなかったと話していた。