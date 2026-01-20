2児の母・木南晴夏「THE残りもの朝ごはんプレート」公開に共感集まる「親近感湧く」「お母さんあるある」
【モデルプレス＝2026/01/20】女優の木南晴夏が1月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開し、注目を集めている。
【写真】2児の母・40歳女優「我が家も同じ」共感集まる残りものプレート
木南は「おはようございます」とつづり、白いプレートに盛り付けられた朝食の写真を投稿。「THE残りもの朝ごはんプレート」と添え、おにぎりや卵焼き、揚げ物、バナナなどが並んだ素朴ながらもバランスの取れた内容となっている。
この投稿には「親近感湧く」「朝からおいしそう」「センスのいい盛り付け」「こういう投稿がうれしい」「お母さんあるある」「我が家も同じ」などの反響が寄せられている。
木南は2018年6月、俳優の玉木宏と結婚。2020年8月に第1子、2025年12月に第2子の誕生を発表していた。（modelpress編集部）
