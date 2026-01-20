松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）の第3話が、19日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、主人公・朝比聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に、死んだはずの夫が帰還するところから始まるヒューマンサスペンス。



一樹（安田顕）の生存を知った瑠美子（白宮みずほ）を口止めするため、500万円を手に自ら瑠美子のもとへ向かう聖子。一樹をなれなれしく“ズッキー”と呼び、挑発的な態度を見せる瑠美子に、聖子は「夫とはもう会ってほしくない」と言い放ち、けん制する。

同じ頃、栄大（山粼真斗）は学校で藤木（二井景彪）にある動画を見せられていた。それは、聖子が一樹のアパートに入っていく映像で、聖子が不倫をしているのではないかと侮辱された栄大は、思わず藤木の胸ぐらをつかみ、拳を振り上げる。

学校に呼び出された聖子は、温厚な栄大がなぜ暴力に訴えるようなことをしたのか理解できない。おどけて本当のことを言おうとしない栄大の様子が気になる聖子。

一刻も早く平穏な日常を取り戻したい聖子は、隠蔽（いんぺい）を悟られないよう、できるだけ他者との関わりを避けようと警戒する。そんな聖子に反して、親近感を覚えた紗春（桜井ユキ）が近付いてきて、聖子は心理的に追い詰められていく。するとその直後、部屋にいたはずの亜季（吉本実由）が姿を消し…。

ラストでは、自首するために警察署へと向かった聖子のもとに、一樹から「瑠美子を殺しちゃったんだ」という連絡が入る衝撃的な展開となった。

放送終了後、SNS上には、「クズ夫・安田顕がついに殺人まで…松下奈緒はどうするんだ?」「あーやっちゃったな、一樹はばか過ぎる。それを見事に演じている安田顕がすごい」「殺しちゃった…じゃないのよ。これからますます大変な地獄絵図になりそう」「そっちに展開するの、マジかよ!? って話の展開が予想外だった」「想像以上に重い展開。クズ夫は何をやっているんだ。どんどん後戻りできなくなっていく」などの感想が投稿された。

このほか、「松下奈緒子の演技が上手で感情移入してしまう」「聖子が幼少期のトラウマから必死に『家族』を守ろうとすればするだけ、家族が壊れていく」「息子くんが巻き込まれてかわいそう」「何かとくっついてくる紗春が気になって仕方がない」といった声も投稿された。