近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が1月19日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。3月に開催されるWBCに出場する日本代表の残りメンバー11人の候補を挙げた。

メジャー組の大挙選出で史上最も豪華なメンバーが揃う。

金村氏は「井端監督はうれしかっただろうね。大谷選手が（出場を）発表してくれたおかげで、みんな俺も俺もってなるから。大谷選手が“シーズンのために今回は…”ってなるとこんなに集まらない」と“大谷効果”を強調した。

すでに発表されている代表メンバーは19人。残り11人の候補もメジャーリーガーを中心に豪華な顔ぶれだ。

山本由伸（ドジャース）は内定。さらに村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）も有力。

残り8人も投手は千賀滉大（メッツ）、今永昇太（カブス）、北山亘基（日本ハム）、宮城大弥、曽谷龍平（オリックス）、藤平尚真（楽天）、高橋宏斗（中日）、捕手は中村悠平（ヤクルト）、岸田行倫（巨人）、内野手は小園海斗（広島）、外野手は吉田正尚（レッドソックス）、鈴木誠也（カブス）の豪華メンバーで争う。

ライバルの米国も日本を上回る超豪華メンバーが揃ってきた。

昨季限りでドジャースを引退したレジェンドのカーショーが電撃参戦。ジャッジを始め、両リーグの本塁打王やサイヤング賞投手が参戦する。

金村氏は「（日本の連覇は）相当厳しくなるけど、大谷がまたジャッジを抑えて2連覇してくれるんじゃないかな」と期待した。

【WBC日本代表メンバー】（発表済み）

＜投手＞

松井裕樹（パドレス）、伊藤大海（日本ハム）、大勢（巨人）、大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、菅野智之（未定）、種市篤暉（ロッテ）、平良海馬（西武）、松本裕樹（ソフトバンク）、石井大智（阪神）

＜捕手＞

若月健矢（オリックス）、坂本誠志郎（阪神）

＜内野手＞

牧秀悟（DeNA）、牧原大成（ソフトバンク）、源田壮亮（西武）、佐藤輝明（阪神）

＜外野手＞

近藤健介（ソフトバンク）、周東佑京（ソフトバンク）、森下 翔太（阪神）