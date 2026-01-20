『セボンスター』×新横浜プリンスホテル 心ときめくキラキラ空間でホテルステイ
新横浜プリンスホテル（神奈川・横浜）は、ココロときめくキラキラペンダント『セボンスター』（カバヤ食品）とのコラボレーション商品を2月10日から4月9日まで販売する。
【写真】かわいすぎる…きらめくコラボレーションスイーツ
『セボンスター』は、ペンダントアクセサリーとチョコレートがセットになった女子向け玩具菓子で、発売から45年以上が経った今もなお、世代を超えて長年愛され続けているロングセラーブランド。女子からの人気はもちろんのこと、最近では「平成女児カルチャー」ブームを受け、自身の幼少期を思い起こす女性からの注目も高まっている。
今回、『セボンスター』とホテルによる初めてのコラボレーションが実現。コンセプトルーム、コラボレーションスイーツ、コラボレーションカクテルを販売する。コンセプトルームは『セボンスター』のキラキラの世界観をテーマにしたかわいらしい装飾が施されている。部屋の至るところにペンダントのデザインをモチーフにした装飾がちりばめられ、『セボンスター』の世界観に浸りながら滞在できるファンの憧れを具現化した空間に。
コラボレーションスイーツは、宝石箱をイメージしたテイクアウトケーキを用意。精巧なチョコレート細工で作られたピンク色の宝石箱の中には、いちごのショートケーキが敷き詰められている。ケーキの上にはまるで本物のような『セボンスター』のペンダント型チョコレート。かわいらしく美しい見た目と、ホテルパティシエこだわりのケーキの味わいが、心ときめく瞬間を演出する。『セボンスター』をイメージしたピンクの色合いに、きらめく光を閉じ込めたコラボレーションカクテルは、アルコールとノンアルコールの2種類を用意。セボンスターの世界観とリンクする、飲むたびに胸が躍るカクテルとなっている。
【コラボレーション概要】
■コンセプトルーム
『セボンスター』のキラキラした世界観に浸れるコンセプトルーム。部屋の至るところに『セボンスター』のペンダントをモチーフにした装飾がちりばめられたときめきの空間に宿泊できる、ファン必見の部屋。当プラン限定の『セボンスター』卓上カレンダーとカレンダーシール付き。
料金（1人）：Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員1万4500円／一般1万5230円より
内容：コンセプトルーム1泊、オリジナルグッズ
■コラボレーションスイーツ
『セボンスター』のペンダントが入った宝石箱をイメージしたテイクアウトケーキ。チョコレート細工で作られた美しい宝石箱の中には、パティシエこだわりのショートケーキ、上にはまるで本物のような『セボンスター』のペンダント型チョコレートが飾られた“かわいい”があふれ出す一品。
料金：7000円
■コラボレーションカクテル
ピンクの色合いに、きらめく光を閉じ込めたコラボレーションカクテル。写真に収めたくなるかわいさで、飲むたびにときめきを演出する。ホテル最上階の絶景とともに楽しむ、ご褒美カクテル。
料金：アルコール1800円／ノンアルコール1600円
【写真】かわいすぎる…きらめくコラボレーションスイーツ
『セボンスター』は、ペンダントアクセサリーとチョコレートがセットになった女子向け玩具菓子で、発売から45年以上が経った今もなお、世代を超えて長年愛され続けているロングセラーブランド。女子からの人気はもちろんのこと、最近では「平成女児カルチャー」ブームを受け、自身の幼少期を思い起こす女性からの注目も高まっている。
コラボレーションスイーツは、宝石箱をイメージしたテイクアウトケーキを用意。精巧なチョコレート細工で作られたピンク色の宝石箱の中には、いちごのショートケーキが敷き詰められている。ケーキの上にはまるで本物のような『セボンスター』のペンダント型チョコレート。かわいらしく美しい見た目と、ホテルパティシエこだわりのケーキの味わいが、心ときめく瞬間を演出する。『セボンスター』をイメージしたピンクの色合いに、きらめく光を閉じ込めたコラボレーションカクテルは、アルコールとノンアルコールの2種類を用意。セボンスターの世界観とリンクする、飲むたびに胸が躍るカクテルとなっている。
【コラボレーション概要】
■コンセプトルーム
『セボンスター』のキラキラした世界観に浸れるコンセプトルーム。部屋の至るところに『セボンスター』のペンダントをモチーフにした装飾がちりばめられたときめきの空間に宿泊できる、ファン必見の部屋。当プラン限定の『セボンスター』卓上カレンダーとカレンダーシール付き。
料金（1人）：Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員1万4500円／一般1万5230円より
内容：コンセプトルーム1泊、オリジナルグッズ
■コラボレーションスイーツ
『セボンスター』のペンダントが入った宝石箱をイメージしたテイクアウトケーキ。チョコレート細工で作られた美しい宝石箱の中には、パティシエこだわりのショートケーキ、上にはまるで本物のような『セボンスター』のペンダント型チョコレートが飾られた“かわいい”があふれ出す一品。
料金：7000円
■コラボレーションカクテル
ピンクの色合いに、きらめく光を閉じ込めたコラボレーションカクテル。写真に収めたくなるかわいさで、飲むたびにときめきを演出する。ホテル最上階の絶景とともに楽しむ、ご褒美カクテル。
料金：アルコール1800円／ノンアルコール1600円