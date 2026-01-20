高市首相が１９日、通常国会（２３日召集）の冒頭で衆院を解散すると表明し、衆院選を２７日公示、２月８日投開票で行う考えを示した。

市長・町長選やイベントなどと日程が重なる埼玉県内の自治体では、異例の短期決戦に職員らが頭を悩ませている。（今村錬、吉田恵実子）

ときがわ町では町長選、町議選（定数１１）も２月８日投開票で、衆院選との「トリプル選挙」となる。町選挙管理委員会の専従職員は１人だけで、急ピッチで準備を進めている。衆院選が重なることで、選挙ポスターの掲示板が従来の設置場所では入りきらず、場所の変更などを検討する必要が出ている。

人手の確保も課題だ。投票所に詰める職員を確保するため、町の管理職も動員し、「総力戦」での対応を考えているという。

唯一の町選管職員、保坂良輔書記（３６）は「三つの選挙を同時並行で進めるので頭が混乱する。ミスのないようにしたい」と顔を引き締める。

川口市では、市長選と市議補選（欠員２）が２月１日に投開票される。市選管の内田隆事務局長は「投開票所確保のための調整に人員を割かないといけない。ただでさえ市長選、市議補選などで手いっぱいなのに」と困惑気味に話す。

市内では小学校や公民館など約１００か所が投票所になる。公民館などで予定されていたイベントをずらしてもらうための調整が必要になるという。

自治体ごとに異なる行政システムの統一や、クラウドサービスの利用を促進する新システムへの移行期限が今年度末に迫っている。選挙人名簿登録者の管理など、新システムの検証を急いでいる。

さいたま市では２月８日、市最大規模のスポーツイベント「さいたまマラソン」が開かれる。大会事務局によると、日本全国から約１万９０００人が参加登録しており、混乱を避けるため、開始時間や大会進行を変更することはないという。

マラソン大会ではスタートやゴールのほか、各地点の警備や、ボランティア対応などに多くの人員が必要となる。さらに衆院選の投票所に職員を配置するため、関係各課が調整を続けている。