プロ野球・巨人の坂本勇人選手が20日、沖縄で行われている自主トレキャンプを公開しました。今年から参加している石塚裕惺選手について「将来のジャイアンツのスーパースターになってほしい」などと期待を込めました。

キャッチボールの相手はもちろん石塚選手。石塚選手によりますと、1球1球丁寧に教えてくれるそうで、自主トレキャンプ初日に坂本選手から声をかけて、組むことになったということです。

ノックでは石塚選手の捕球を見ながら、適宜アドバイス。特に右足の使い方について熱心にアドバイスをする場面がありました。

「ファームでもしっかり成績を残していましたし、まだ2年目。まだまだのところはあると思うんですけど、バッティングは自分の感性を大事にしてやってほしいなと思っているので、特にアドバイスはしていないです。守備は教えられることは伝えていますが、後は本人次第だと思うので、継続してやってほしいなと思います」

人に教えることで、自分でもその技術を再認識、再確認できるメリットがあると語った坂本選手。それが今後、ポジションを争うことにもなるであろう石塚選手でも手を抜くことは決してありません。「後輩でもあるので。将来のジャイアンツのスーパースターになってほしい」と期待を込めました。