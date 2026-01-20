「深夜なので書きます」



【写真】お迎えした時から右目が見えていなかった猫さん

そんな書き出しから始まったXの投稿が、多くの共感を集めている。



「私はひどいうつ病だったんですが、ある日コンビニくらい行ってみるかとふと思い、出会ったのが銀ちゃんです」



投稿したのは、Xユーザーの「ゆこくま」さん（@nyannyanyuko）。彼女が語る“銀ちゃん”との出会いは、人生の転機となった出来事だった。



就職もできず、日中起きていられなかった8年前

銀ちゃんと出会ったのは、今から約8年前。当時のゆこくまさんは、うつ症状が非常に重い状態だったという。



「就職もできず、日中もあまり起きていられませんでした」



外に出ること自体が大きなハードルだった日々。そんな中で、その夜はなぜか「コンビニくらい行ってみよう」と思えた。その、ほんの小さな一歩が、思いもよらない出会いにつながる。



「ニャン」と鳴き、お腹を見せた猫

コンビニへ向かう道の途中、突然現れた一匹の猫。それが銀ちゃんだった。



「急に出てきて、『ニャン』と鳴いて、お腹を見せてくれました」



右目はすでに見えておらず、色も変わっていたという。その姿を見て、ゆこくまさんは声をかけた。



「こんにちは。あなたはオッドアイなの？ 右目が銀色。……銀ちゃんかな？」



こうして、銀ちゃんという名前が生まれた。



「守るもの」ができたことで、心が変わった

銀ちゃんと暮らし始めてから、ゆこくまさんの心境は少しずつ変わっていった。



「自分以外に守るものができたことで、この子を優先するようになりました」



銀ちゃんが隣にいるだけで、ホッとする。守ってもらっているような安心感があり、「だからこちらも、できることはしてあげよう」と思えるようになったという。



それは、無理に前向きになるのではなく、自然と心が温まっていく感覚だった。



右目の摘出手術、悩み抜いた決断

銀ちゃんは、お迎えした時から右目が見えていなかった。その後、目やにや出血が続き、摘出手術を選択することになる。



「私が決めていいのか、本当に正しいのか、とても悩みました」



獣医師と相談を重ね、苦渋の決断を下した。手術後、銀ちゃんの状態は安定し、見た目もきれいになった。



「もともと見えていなかった目なので、本人も違和感はなさそうで、結果的によかったと思っています」



「守護天使」と呼びたくなる存在

ゆこくまさんは、銀ちゃんを「守護天使」だと表現する。



それは奇跡的な出来事があったからではない。ただ隣にいてくれること、その存在そのものが救いだった。リプライ欄には、同じように動物に救われた人たちの声が次々と寄せられている。



「動物との出会いは偶然じゃなく必然」

「守護天使という言葉に、深く共感しました」



心が苦しい人へ伝えたいこと

最後に、同じように心が苦しい状況にある人へ、ゆこくまさんはこう語る。



「守るものがあると、人は強くなれます」



そして、こう続けた。



「そういう存在がいない人なら、保護動物を迎えるのも、悪くないと思います」



誰かを守ることで、自分も救われる。深夜のコンビニで始まった一人と一匹の物語は、静かに、しかし確かに、生きる理由を灯し続けている。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）