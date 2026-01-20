¡ÖÅê¼ê¤ÎÉéÃ´¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¡12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ç¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òµÄÏÀ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¹ñºÝÂç²ñ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¢¡12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¡Ê20Æü¡¢ÅìµþÅÔ¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤¬20Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ºòµ¨¤«¤é2·³¤Ç»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÇ¯¡¢2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿°ðÍÕ´ÆÆÄ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢¹â´ÆÆÄ¡Ê¹Åç¡Ë¡¢ÃÓ»³´ÆÆÄ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Ë¼ÂºÝ¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤´°Õ¸«¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£¤ª¤ª¤à¤Í¾¡ÇÔ¤Î·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤È¡¢»þÃ»ÂÐºö¤ËÈó¾ï¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤ÇÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¾¡ÇÔ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿Áö¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¡ÇÔ¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¥±¥¢¤ò´Þ¤á¤¿¤È¤³¤í¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1·³¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤«¡¢º£Ç¯¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñºÝÂç²ñ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ò¸«¤Æ¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¤¤¾Íè¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤¯¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÅê¼ê¤ÎÉéÃ´¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£