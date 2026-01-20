¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¥Ô¥ó¥Á¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼WBC¤Ë·è°Õ¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡¡12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ
¡¡¢¡12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¡Ê20Æü¡¢ÅìµþÅÔ¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤¬20Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢3·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¸å¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï12µåÃÄ¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÈË±É¡£¤³¤ì¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£WBC¤ÎÇ¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤½¤³¤Þ¤ÇÌîµå¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤Êý¤â¸«¤é¤ì¤ëÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤Âç²ñ¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£°ìÊý¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¢¤ë¡£12µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£