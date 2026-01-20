さらば森田「この世で最も興味のないフリーペーパー」芸人改革案プレゼンも、大悟が説得「愛を見てきなさい」
お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が、19日深夜放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59）に出演。「売れてない芸人は結婚式をするな！」と提言したが、MCの千鳥・大悟をはじめ出演芸人たちからツッコミ＆説得を受けて落ち込んだ表情を見せた。
【動画】さらば森田が力説！「この世で最も興味のないフリーペーパー」
「お笑いの未来を考える」をテーマに、森田、ピース・又吉直樹、しずる・池田一真、さや香・新山、ダウ90000・蓮見翔がお笑い界の未来のために必要な改革を提案。森田は「SNSで、売れていない芸人の結婚式の投稿がよく上がってきません？あれを見るのが1番イヤ。それを売れてない芸人がSNSに投稿する、この世で最も興味のないフリーペーパー。そもそも売れていない芸人がなぜ結婚式をしたいのか」と厳しく指摘した。
自身は誘われても「断る」と言い放って結婚式のデメリットを力説し、アシスタントの渡邉結衣アナが「女性はウエディングドレスを着たい」と意見するも、森田は「フォトスタジオに行ってください」「奥さんがすべきことは、結婚式で出ていく費用を抑えること。これから苦労しかないよ、売れてないから」とバッサリ切り捨てた。
自身が結婚式をするとしても「身内だけ」と話した森田だったが、新山から「呼ばれないだけって事でもない？」と聞かれると、「呼ばれたことはあるから…」とトーンダウン。さらに、結婚そのものが芸人にとってマイナスになると力説したが、蓮見から「仕事と生活の間で揺らぐのが、恋であり愛である」「生活からネタも出来る。生活を大事にすることは、仕事を疎かにすることではない。森田さんは本当に人を好きになった事があるのか？」と疑問をぶつけられた。
「この番組はゲロ吐いてイイ？」と心をえぐられた森田。そもそも結婚式にほとんど行ったことがなく、蓮見から「行ってみなよ」と促されると、「誰か招待状を出してくれる？」とまさかのリクエスト。最後は大悟から「結婚式に行ってみなよ。いろんな愛を見てきなさい」と優しく説得された。
【動画】さらば森田が力説！「この世で最も興味のないフリーペーパー」
「お笑いの未来を考える」をテーマに、森田、ピース・又吉直樹、しずる・池田一真、さや香・新山、ダウ90000・蓮見翔がお笑い界の未来のために必要な改革を提案。森田は「SNSで、売れていない芸人の結婚式の投稿がよく上がってきません？あれを見るのが1番イヤ。それを売れてない芸人がSNSに投稿する、この世で最も興味のないフリーペーパー。そもそも売れていない芸人がなぜ結婚式をしたいのか」と厳しく指摘した。
自身が結婚式をするとしても「身内だけ」と話した森田だったが、新山から「呼ばれないだけって事でもない？」と聞かれると、「呼ばれたことはあるから…」とトーンダウン。さらに、結婚そのものが芸人にとってマイナスになると力説したが、蓮見から「仕事と生活の間で揺らぐのが、恋であり愛である」「生活からネタも出来る。生活を大事にすることは、仕事を疎かにすることではない。森田さんは本当に人を好きになった事があるのか？」と疑問をぶつけられた。
「この番組はゲロ吐いてイイ？」と心をえぐられた森田。そもそも結婚式にほとんど行ったことがなく、蓮見から「行ってみなよ」と促されると、「誰か招待状を出してくれる？」とまさかのリクエスト。最後は大悟から「結婚式に行ってみなよ。いろんな愛を見てきなさい」と優しく説得された。