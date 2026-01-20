高市首相は１９日の記者会見で、２３日召集の通常国会冒頭で衆議院を解散すると表明した。

総選挙の日程は「２７日公示―２月８日投開票」。解散から投開票まで１６日間と、戦後最短となる。石破前首相のもとで行われた２０２４年前回選は１８日間、岸田政権下で行われた２１年前々回選は１７日間と、３回連続で２０日間未満の「短期決戦」となる。

憲法は解散から４０日以内に総選挙を行うと定めている。選挙運動期間は公職選挙法改正に伴い、当初の３０日から１９５２年に２５日、５８年に２０日、８３年に１５日、９２年に１４日となり、９４年の改正で現行の１２日となった。

衆院選は現憲法下２８回目で、このうち解散に伴うのは２７回。解散から投開票日までが２０日間未満は今回を含めて３回、２０〜２９日間は１１回、３０〜３９日間が１２回、上限の４０日間が１回ある。

解散から投開票日までの日数は近年短くなる傾向にある。首相にとっては少しでも有利な風が吹いているうちに有権者の審判を仰ぎたいという心理が働いているとみられる。

さらに、拓殖大政経学部の河村和徳教授はＳＮＳの普及が影響していると指摘。「今は情報が瞬時に広まる。ネガティブな情報、野党に有利な情報が広まらないうちに選挙を済ませたいという心理も影響しているのではないか」と分析している。