俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。撮影でお世話になった人物を明かした。

伊藤は岡田准一が初めてプロデューサーと主演を務めるNetflixシリーズ「イクサガミ」に出演。主演の岡田がアクションプランナーなども務めた力作だった。明治時代を舞台に侍たちが命がけの戦いを繰り広げる物語で、伊藤の快演ぶりも注目を集めた。

MCの浜田雅功も見ていたという「イクサガミ」について、伊藤は「あれはめちゃくちゃトレーニングしましたね」と厳しい訓練のもとで撮影に臨んだと明かした。

そんな撮影では、あるトラブルがあった。伊藤は岡田と殺陣のシーンで「目の上に大ケガをさせてしまったんですが、普通はそこで止まるようなことなんです。流血しているし」と説明した。

通常ならストップとなる場面だったが、「それで止められると僕もトラウマになっただろうし、プロデューサーとして“俺は大丈夫だからやりましょう”と言ってくれて」と、岡田が演技を続けたことで撮影は続行。「あれは助けられました」と感謝した。

浜田「殺陣は怖いよね。間違ってケガするとか聞くから」と話すと、伊藤も「ああいう役だとエネルギーが前に出ないとダメなので、遠慮なくガンガン行かないといけない。最初は怖かったですね」と振り返っていた。