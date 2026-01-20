プロ野球・巨人のリチャード選手が20日、ジャイアンツ球場での自主トレを公開。このオフの取り組みや今季の目標などを語りました。

昨年5月にソフトバンクからトレードで巨人に加入したリチャード選手。移籍1年目の昨季は自身初の2桁本塁打(11本)を記録するなど、キャリアハイの成績をマークする飛躍の1年となりました。

このオフは「メンタルと向き合うことと、去年出た課題にひたすら毎日取り組んだ」とのこと。中でも技術的に「ホームランを狙うバッターなので確かに空振りは多いのですが多すぎたので、もう少し減らさないといけないなと」と、チーム2位の90三振を喫した打撃面の改良を目指しています。

昨年まではソフトバンク・山川穂高選手の下で自主トレを行っていたリチャード選手ですが、このオフはMLB・ブルージェイズへ移籍する岡本和真選手と自主トレ。「タイミングの取り方や体の使い方など、僕にはまねできないことがいっぱいあり勉強できた」と学びを得た模様。

さらに「『今やっていることや自分がやるべきことを1年間やり続ける』というように言っていただいた。僕もいろいろ寄り道してしまうのですがそこは意識してやりたい」と、岡本選手からのアドバイスを明かしました。

今季の目標については「まずは1軍にずっといること。そして開幕スタメンを目指す」とコメント。具体的な数字を聞かれた際は「言いません」と即答し煙に巻きましたが、「自分らしく、去年よりいい成績を出せるように頑張ります」と意気込みました。