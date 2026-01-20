【サンリオピューロランド オンラインショップ】 3月24日 サービス終了予定

画像は「Sanrio Puroland 35th Anniversary」のロゴ

「サンリオピューロランド オンラインショップ」は、3月24日にサービスを終了することを明らかにした。

「サンリオピューロランド オンラインショップ」はハローキティやマイメロディなどサンリオキャラクターのグッズを取り扱う通販サイト。注文についてはサービス終了に先駆けて2月27日23時59分までの受付となり、注文の内容によっては対応できない場合がある。

サービス終了に伴い登録時の個人情報は「サンリオピューロランドオンラインショップ」が破棄をすると発表。サンリオピューロランド公式サイトなどその他のサービスについては引き続き利用できる。

□「サンリオピューロランド オンラインショップ サービス終了のお知らせ」のページ

