【サンリオピューロランド オンラインショップ】 3月24日 サービス終了予定
画像は「Sanrio Puroland 35th Anniversary」のロゴ
「サンリオピューロランド オンラインショップ」は、3月24日にサービスを終了することを明らかにした。
「サンリオピューロランド オンラインショップ」はハローキティやマイメロディなどサンリオキャラクターのグッズを取り扱う通販サイト。注文についてはサービス終了に先駆けて2月27日23時59分までの受付となり、注文の内容によっては対応できない場合がある。
サービス終了に伴い登録時の個人情報は「サンリオピューロランドオンラインショップ」が破棄をすると発表。サンリオピューロランド公式サイトなどその他のサービスについては引き続き利用できる。
