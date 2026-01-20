巨人の阿部慎之助監督が２０日、都内のホテルで行われたプロ野球１２球団監督会議に出席した。

細かいルールや試合開催方式などさまざまな議題について、審判団も会議に入り、各監督が意見を述べて議論した。

阿部監督は球宴で途中交代してベンチに下がった選手が試合中に再出場できるルールを提案した。

「意見させてもらったのは、オールスターの再出場みたいなのがあった方が、全員使えるんじゃないですかと。去年は（広島の）矢野君が１人予備で、出したかったんだけど、誰かけがしたらっていう時に、誰か取っとかなきゃいけない状況になっちゃったんで。本当は出したかったんですけどっていうね」と話した。

前年のセ・リーグ優勝監督として昨年のオールスターでセ・リーグの指揮を執った阿部監督。再出場、リエントリーのルールがあれば、有事を想定して誰かを使わずベンチに置いておくということを考えず、全員を起用できる。

結果的に選手にもメリットがあり、その選手の出場を楽しみにしているファンにもメリットがある。球宴という祭典ならではの柔軟なルールがあれば、との思いで意見した。