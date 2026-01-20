【都市伝説解体・センター試験】 東京試験 会期：3月15日～3月22日 大阪試験会期：3月27日～4月5日 チケット代：平日 5,500円/土日 6,600円

第四境界は、日常侵蝕型イベント「都市伝説解体・センター試験」を3月15日より東京と大阪で順次開催する。

「都市伝説解体・センター試験」は、アドベンチャーゲーム「都市伝説解体センター」と、同社の試験型ARG「禁忌肢シリーズ」とのコラボイベント。イベント内で実施される「都市伝説解体センター」主催の“調査員募集試験（通称・センター試験）”は、実際の入試や資格試験と同様に、マークシート形式の試験となっており、さまざまな都市伝説に関する問題や、SNS調査の技能・都市伝説の解体力を問う問題が出題される。参加には、安定したネットワークに接続されたスマートフォンが必要。

いわゆる謎解きイベントの要素も含まれているが、物語を体験することを主題としたイベントのため、専門的な知識がなくても楽しめる。2月にはオンラインにて無料の模擬試験が公開されるため、予習のうえ参加することも可能だ。

また、本イベントでは、「都市伝説解体センター」のメンバーをイラストレーター・望月けい氏が新たに描き起こすほか、問題イラストをギギギガガガ氏、問題映像をin-facto、その他映像をEallin Japan、アートを雷雷公社、イベント運営をコトワリが担当する。キャスト陣は後日発表される。

「都市伝説解体・センター試験」について

開催日程

東京試験

【模擬試験用イラスト】

会期：3月15日(日)～3月22日(日)

平日開催時間：12時 / 13時30分 / 15時 / 16時30分 / 18時 /19時30分

土日開催時間：10時30分 / 12時 / 13時30分 / 15時 / 16時30分 / 18時

会場：秋葉原UDX ギャラリーネクスト2

東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX4F NEXT-2

※試験開始の15分前を目途にお越しください。

大阪試験

会期：3月27日(金)～4月5日(日)

時間：未定

会場：ATC O's棟南館 6階会議室

所要時間

60～90分予定

※変更となる場合があります。

チケット代

平日：5,500円

土日：6,600円

チケット販売スケジュール

先行販売：1月20日（火）～2月15日（日）（東京会場のみ）

□販売ページ

一般販売：2月16日（月）～

※オンライン対応は未定。対応が決定した場合は改めて告知される。

【FAQ】

Q：ホラー要素はありますか？

A：ホラーイベントではありませんが、若干ホラー的な演出が含まれる可能性はございます。

Q：何人で参加するのがいいですか？

A：お一人でも、グループでもお楽しみいただけます。

Q：「都市伝説解体センター」や「第四境界」を知らなくても楽しめますか？

A：もちろんお楽しみいただけます。

Q：物販はありますか？

A：望月けい氏描きおろしイラストを使用したコラボグッズの販売を予定しております。詳細は続報をお待ちください。

【注意事項】

・当イベントはフィクションです。実在する人物・機関・団体・事件等とは一切関係ありません。

・入場時間は時間指定制です。チケットには限りがございます。

・チケット購入後のキャンセルや日時変更は受け付けておりません。

・クロークやコインロッカーのご用意はありません。

・開催時間は変更になる場合がございます。

・イベント会場内でのご飲食はご遠慮ください。

・イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。

・イベント当日は取材や中継が入り、参加者のみなさまが映り込む場合がございます。

【「都市伝説解体センター」について】

怪異を解き明かすミステリーアドベンチャー

怪異、呪物、異界などの調査・解体を行う、都市伝説解体センター。

主人公の福来（ふくらい）あざみは、都市伝説解体センターのセンター長であり、国内屈指の能力者である廻屋渉（めぐりやあゆむ）とともに、“都市伝説”絡みの依頼を解決していくことに……。

「禁忌肢シリーズ」について

「禁忌肢シリーズ」は入試や資格試験のような“実際の試験”に擬態して物語が展開されるシリーズ。「都市伝説解体・センター試験」は、第1作目である「事故物件鑑定士試験」に続く第2作目となる。

※過去の試験の様子

(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

(C)第四境界／D4KK