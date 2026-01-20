65歳からのスマホ＆AI活用術！人生後半が100倍楽しくなる簡単テクをプロが解説

「スマホを使っているけど、わからないことも多くて使いこなせない」

「わからなくても人に聞きにくい。家族に聞くと面倒がられる」

「AIは難しそうだし、ちょっと怖い」

年齢を重ねた「人生後半世代」では、若者のようにスマホやAIをうまく使えず、上記のような苦手意識を抱える人が多いようです。あなた自身、そして親御さんはいかがですか？

実はスマホ＆AIは、これからの人生をもっと楽しくしてくれる「心強いパートナー」。人づきあいが狭まったり、外出がおっくうになりがちな人生後半世代こそ、使いこなすメリットが大きいのです。例として、AIを使って暮らしをより楽しくするおすすめの使い方を紹介します！

AIと仲よく会話しよう

ここ数年で、「AI（人工知能）」という言葉をよく耳にするようになりました。A Iとは人が教えたことをもとに、いろいろなことを自動的に判断したり、考えてくれたりする便利なしくみです。「なんだか難しそう」「自分には関係ない」と思っている人もいるかもしれません。でも実はAIはすでに私たちの暮らしの中で、知らないうちに役立っているのです。たとえば、お店のセルフレジ、車の自動運転など、私たちが何気なく使っているサービスや製品の中でAIが活躍しています。最近では、「生成AI」を使った「チャットAI」が話題です。



「チャットAI」は、入力した言葉や文章を理解して、まるで人と話しているような自然な会話をしてくれるもの。ちょっとした悩み事を相談する「話し相手」になってくれたり、料理の献立やおすすめの観光スポットを教えてくれるなど、「学び」を与えてくれたり。（ただし、AIの話すことが全て正確とは限りません。とくに医学や法律に関することは、AIは下調べとして利用し、大事な判断は専門家に相談しましょう）。

使い方はとっても簡単。AIチャットアプリを開き、文章もしくは音声で聞きたいことを入力するだけ。

「ChatGPT」に旅行の計画を立ててもらう。

何をしたいか、必ず行きたい場所、どんな交通手段で行きたいかを具体的に伝えると、それにあわせたぴったりのプランを考えてくれます。

デジタルには苦手意識のあるかたでも「わからない」「怖い」と感じるのは最初だけ。ひとつひとつ使い方を覚えていけば、まるで景色が変わるように、できることがどんどん広がるので、ぜひ一歩踏み出して、使い方や活用法を覚えてみては。

仕事や家事から解放されていく人生後半は、今までよりもっと自由に、もっと自分らしく過ごせる時間。50~60代、そしてその親世代の70~80代も、スマホ＆AIを大いに活用して、人生を満喫しましょう！

教えてくれたのは……いなわくTV 川島玲子さん

パソコン講師として20年間で1万人以上に教えた後、YouTube「いなわくTV」を開設し、登録者数38万人以上の人気チャンネルに。企業研修やオンライン講座、各種メディアにてICT講師としても活躍。著書に『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』（小社）など。

人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』

★スマホ＆AIを味方に人生を楽しみ尽くす！

「スマホを使いこなせない」「わからないことがあっても人に聞けずに困っている」「AIってどうやって使う？」。そんな人へ、スマホをもっと楽しくお得に使う方法やAIの超・基礎知識を紹介。人生100年時代、スマホを味方に今後の人生を楽しみ尽くしましょう。

（オレンジページ刊 『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』より）