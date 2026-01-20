東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（1月）10:00
結果 3.00%
予想 3.00% 前回 3.00%（1年)
結果 3.50%
予想 3.50% 前回 3.50%（5年)
※要人発言やニュース
【日本】
城内経財相
市場の動きを高い緊迫感を持って注視、過度な変動ないか十分に注視
【米国】
トランプ米大統領
グリーンランドは我々の手に入らなければならない
欧州が集中すべきはウクライナでありグリーンランドではない
グリーンランドとの合意成立しない場合は欧州に対する関税は必ず実行
グリーンランドを完全かつ全面的に支配しなければ世界は安全ではない
ベッセント米財務長官
欧州の対米報復は賢明ではない、誰もがトランプ大統領の言葉を信じるべき
【ユーロ圏】
クリングバイル独財務相
トランプ米大統領のグリーンランド巡る関税警告は「レッドライン」超えた
最も強力な対抗措置講じるべき、米国から常に挑発や敵対行為受けている
ヨーロッパ人は限界に達したことを明確にしなければならない
欧州連合は930億ユーロ相当の対米報復関税を2月7日にも発動する可能性
対米関税の停止期間を延長する選択肢を持つが、2月6日に自動的に失効
米シティが欧州株の投資判断を1年ぶりに引き下げ
大西洋またぐ緊張と関税の不確実性の高まりは短期的に欧州株に打撃与える
ゴールドマンサックス
米関税が欧州経済に及ぼす影響は限定的、インフレへの影響も非常に小さい
ECBデギンドス副総裁の後任にクロアチア中銀ブイチッチ総裁が指名
欧州議会公聴会とECB理事会の協議を経て正式に指名される
