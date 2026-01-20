USJにエルファバ＆グリンダが出現 『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーションを開催へ エルファバ役・清水美依紗がコメント
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、世界中で大きな反響を呼んでいる映画『ウィキッド 永遠の約束』が3月6日に日本で公開されるのに伴い、「『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション」を2月20日から期間限定で開催する。
【写真】まるで映画の世界…見つめ合うエルファバ＆グリンダ
「エルファバ」と「グリンダ」に実際に出会える、日本ではパークでしか体験できない特別なグリーティングを実施します。映画の世界観が息づく空間で、「エルファバ」と「グリンダ」に向き合い、間近でふれあいながら、物語の世界に足を踏み入れるような体験を楽しむことができる。
時には、グリンダが髪を振り上げる印象的な仕草“トス・トス（Toss Toss）”を直接レクチャーする場面をはじめ、作品を象徴するふるまいや所作が間近で披露されることも。その場の空気や「エルファバ」と「グリンダ」の掛け合いから生まれる一つひとつのやり取りを通して、まるで自分自身が「ウィキッド」シリーズの世界に入り込んだかのような、特別な時間を楽しめる。
特別なグリーティングをはじめ、実物と見紛うほどのクオリティで表現した主人公2人の衣装展示を中心に、デザインを一新したフードや、新たなグッズもラインナップする。
エルファバとグリンダをイメージした「ウィキッド・チュリトス 〜ピーナッツバター・フレーバー〜」が再び登場。昨年好評を博したピーナッツバター・フレーバーはそのままに、『ウィキッド 永遠の約束』の世界観を反映したデザインへとリニューアル。グリーンとピンクのカラーリングが印象的なチュリトスは、見た目からも作品の世界を感じられる一品となっている。
また、映画の世界観をイメージした、身につけて楽しめるオリジナルグッズも登場。グラデーションカラーにラメプリントを施したスウェットや、エメラルドシティを表現した刺繍とプリントが映えるジャケットをはじめ、バッグにつけて楽しめるキーチェーンや、帽子モチーフとシフォンリボンがアクセントのブレスレットセットなど、さりげなく世界観を取り入れられるアイテムを用意している。
グリンダ役として吹替に参加した、清水美依紗からもコメントが届いた。
■清水美依紗
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのファンの皆さん、こんにちは！清水美依紗です！世界中で社会現象を巻き起こした『ウィキッド ふたりの魔女』の続きを描き、私も善い魔女グリンダ役として吹替に参加した『ウィキッド 永遠の約束』が3月6日（金）に全国公開となります。また、前回に引き続きユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、映画の公開を記念したスペシャルイベントを期間限定で開催します！エルファバとグリンダのふたりに会えるほか、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオリジナルコラボフードとグッズも発売されます！私自身も昨年パークでエルファバとグリンダと一緒に夢のような魔法のような時間を過ごしたので、またふたりに会えるのがとっても楽しみです。皆さんもこの春は映画館で『ウィキッド 永遠の約束』をご覧いただき、映画で感じた感動を、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでももう一度ご体験ください！
