俳優の小沢仁志（63）が20日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。自身のかつての体調不良について語る場面があった。

この日、10年来の交流があるという前DeNA監督の三浦大輔氏とともに出演。コワモテコンビとして“豪快伝説”エピソードが披露される中、小沢は「生き霊を気合で跳ね返した」と明かした。

スタジオから笑いが起きる中、小沢は「実は俺ちょっと霊感が強くて、そういうの飛んでくると分かって。体調すげえ壊れた時に、最初分からなくて病院に行って、いろいろとたらい回しになって、最後は脊髄まで検査して。終いにそこで何にもないから“マッサージに行ってください”と病院に言われて」と振り返った。

「“そういう問題？”って思った時に、“あ、これ生き霊か。久々だな。誰だとばしてんの…あいつか！”となって電話して。その時に別れた子がいて。“お前気づいてないけど、俺に飛んでるから。ごめんだけど、気づいたら跳ね返すから、お前気をつけろよ”って（言った）。10倍になるのよ、戻ると。“私そんなことしてない”って言ったけど、“一応言ったからな”って切って。そしたら、やっぱり本人、次の日、マネージャーが来て家出る時に“急に心臓痛くなって救急車で運ばれた”って。10倍になって帰っちゃう。その人が持ってるものでやられただけ。戻しただけ」とさらりと告白した。