【第21-1話】 1月20日 公開

クライマックスネクロマンス

【拡大画像へ】

少年画報社は、水上悟志氏（ネーム原作）と瀬戸一里氏（作画）によるマンガ「クライマックスネクロマンス」第21話-1をCOMIC Y-OURSにて公開した。

本作は全ての死霊術師を根絶するため戦い続けている亡国の”女装王子”・アズライラと、彼に付き従う黒騎士・レイスが最終決戦に望んだ際、女神の眷属「マレビトガミ」として現代日本から神余イチカを召喚してしまったことから始まる異世界召喚バトルマンガ。

第21話-1にて、アズライラとイチカはイエルヘムの王・ザークとリーン姫に出会う。なお、COMIC Y-OURSでは第1話より第11話までの無料公開も行なわれている。

【最新話】

第21話-1のページ

【無料公開中（一部）】

第11話のページ

第10話のページ

【クライマックスネクロマンス】

ラストダンジョンの手前…人間兵とスケルトン兵軍団が激闘を広げる戦場。周囲の敵を蹴散らして進むアズライラは、すべての死霊魔術根絶のため自ら不老不死となり、300年もの長きにわたって影のように付き従う黒騎士レイスと共に戦い続けている亡国の女装王子。２人は長年の宿敵であるパライゾと対峙する。だが、その戦場にボサ髪で年齢不相応のセーラー服を着た女性イチカが召喚され…!?水上悟志が愛弟子・瀬戸一里の作画を得て挑む異世界召喚バトルスタート！





(C)水上悟志・瀬戸一里／少年画報社