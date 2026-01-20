【第7話】 1月20日公開

少年画報社は1月20日、内藤泰弘氏によるマンガ「トライガン・マキシマム」第7話を「COMIC Y-OURS」にて公開した。

本作は「ヤングキングアワーズ」にて連載されていたアクションマンガ。「COMIC Y-OURS」にて復刻連載が行なわれており、伝説のガンマン・ヴァッシュ・ザ・スタンピードの活躍が描かれる。

第7話では、レガートが姿を隠していたヴァッシュを発見する。なお、現在「COMIC Y-OURS」では「トライガン」全2巻及び「トライガン・マキシマム」の1巻が無料で公開されている。無料公開期間は1月30日まで。

【あらすじ】

不朽の名作をもう一度！毎週火曜日更新で復刻連載！静かな生活を望むヴァッシュだが、世界は彼を放っておいてはくれなかった。ある片田舎にたどり着いたウルフウッドは、名前を変えたヴァッシュを見つける…！





(C)内藤泰弘／少年画報社