　アルビレックス新潟は20日、株式会社アルビレックス新潟のメールアドレス(ticket@albirex.co.jp)を装った「なりすましメール」が発信されている事実を確認したと報告した。

　クラブは公式サイトで「これらのメールは当社が送信したものではなく、ウイルス感染やフィッシングサイト(偽サイト)へ誘導するリスクがあります」としている。

　さらに「心当たりのないメールを受信された場合は、絶対に本文中のURLをクリックせず、速やかにメールを削除してください」と案内し、「万が一、不審なメールのリンクをクリックしてしまった場合でも、ID・パスワード・クレジットカード番号等の個人情報は絶対に入力しないでください」と注意を呼びかけた。