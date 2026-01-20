「個人情報は絶対に入力しないでください」新潟が“なりすましメール”について注意喚起
アルビレックス新潟は20日、株式会社アルビレックス新潟のメールアドレス(ticket@albirex.co.jp)を装った「なりすましメール」が発信されている事実を確認したと報告した。
クラブは公式サイトで「これらのメールは当社が送信したものではなく、ウイルス感染やフィッシングサイト(偽サイト)へ誘導するリスクがあります」としている。
さらに「心当たりのないメールを受信された場合は、絶対に本文中のURLをクリックせず、速やかにメールを削除してください」と案内し、「万が一、不審なメールのリンクをクリックしてしまった場合でも、ID・パスワード・クレジットカード番号等の個人情報は絶対に入力しないでください」と注意を呼びかけた。
【重要】当社を装った不審なメールに関する注意喚起— アルビレックス新潟 (@albirex_pr) January 20, 2026
当社のメールアドレスを装った「なりすましメール」が発信されている事実を確認いたしました。
心当たりのないメールを受信された場合は、速やかに削除してください。https://t.co/bfQwR9L9Mb#albirex #アルビレックス新潟