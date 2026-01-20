King ＆ Prince公式Instagramで、永瀬廉が“めんたいこ星人”に扮する動画が公開。King ＆ Princeは、1月17・18日のみずほPayPayドーム福岡公演から、『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 STARRING』がスタートしている。

【動画＆写真】“めんたいこ星人”永瀬廉が泣き出す髙橋海人を希望の歌で救う舞台裏ムービーなど①～③

■「希望の丘」の《差し上げます》《頂きます》にピッタリな福岡らしい寸劇！？を披露

50TA（狩野英孝）が楽曲提供した「希望の丘」が流れるなか、“困ったら助けにきてくれるめんたいこ星人”のテロップが映し出される。動画には、ソファーに座りながらオロオロした表情を浮かべる高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）の姿が。

キョロキョロしながら、遂には泣きだしてしまった高橋。すると“福岡”のボードを持ってめんたいこから顔が出た状態の永瀬廉…ではなくめんたいこ星人が登場。

高橋の肩を優しく叩き、“福岡”のボードを持ってカメラ目線で《差し上げます》の歌詞に合わせてニッコリ。それを見た高橋は笑顔になり、《頂きます》の歌詞で一緒に“福岡”のボードを持つ。

しかし、動画はここで終わりではない。顔が横に幅広いめんたいこ星人、首をブンブン動かして高橋の顔や肩をパフパフ叩く。思わず笑ってしまう高橋だった。

「れんかいに癒される」「なにこのかわいい世界」「泣いちゃう海ちゃんも、めんたいこ星人のれんれんもかわいい」「廉くんノリノリでめんたいこ星人やってる（笑）」「ぺしぺしされる海ちゃんうらやましい」などといった声が続々と到着。

なおInstagramには、「Theater」にのせて、“福岡”ボードを持ってふたりで目や動きを合わせながらカメラに向かって進んでくる動画や、ツアーTシャツ姿の福岡公演舞台裏ショットも公開されている。

■最後の首ブンブンまでまで見逃せない“めんたいこ星人”ムービー

■「Theater」福岡バージョン動画

■ホワイトボードのふたりの似顔絵もキュートな舞台裏ショット