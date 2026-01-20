LE SSERAFIM（ルセラフィム）が昨年11月に開催した初の東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME』の舞台裏密着映像が公開。ファンの注目を集めている。

【動画】LE SSERAFIM初の東京ドーム公演“舞台裏密着”ハイライト動画／本編映像【写真】滞在中に大門駅付近を訪れたチェウォン

■LE SSERAFIM、マイメロディ＆クロミとのダンス練習風景も

昨年11月18日・19日の2日間にわたり行われた東京ドーム公演では、圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了。さらに、Netflixシリーズ『My Melody & Kuromi』の主題歌に起用された「Kawaii（Prod. Gen Hoshino）」を世界初披露し、作品に登場するマイメロディとクロミとの共演も大きな話題となった。

そんな東京ドーム公演の“舞台裏密着映像”が、雑誌『VOGUE JAPAN』のYouTubeチャンネルで公開。同誌およびLE SSERAFIMのSNSには、そのハイライト動画が投稿されている。

ハイライト映像には、ライブ当日に会場入りするメンバーの姿や、東京ドームの広さを目の当たりにして「ここで私たちだけで公演？信じられない」と興奮と喜びを隠せない様子が収められている。マイメロディとクロミが登場するリハーサル風景や、本番直前の緊張感あふれる表情も印象的だ。

本編映像ではそのほか、楽屋での様子や練習室でのマイメロディ、クロミとのダンス練習、メンバーそれぞれがメンバーやファンへの思いを語るシーン、笑顔で円陣を組む姿、さらには迫力あるステージ映像まで収録。常に声を掛け合い、笑顔で士気を高める姿からは、ワールドツアーを経てさらに強まったメンバー同士の絆が伝わってくる。

SNSでは「最高のグループ！」「5人の仲が良くてかわいい」「あの日の興奮が甦る」「忘れられないくらい幸せなコンサートだった」「また東京ドームで公演してね！」など、多くの反響が寄せられている。

■動画：『LE SSERAFIM、グループ初の東京ドーム公演直前の舞台裏に密着！ | ON TOUR WITH | VOGUE JAPAN』

■写真：東京公演滞在中、大門駅付近を訪れたチェウォンのプライベートショット