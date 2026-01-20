プロ野球の１２球団監督会議が２０日、都内のホテルで開催された。出席した阪神の藤川球児監督は会議後、「記憶に強く残っていることは選手同士、それからコーチ同士の他球団とのグラウンド上の練習等含めての会話ですね」と話し、試合前の選手同士、コーチ同士のグラウンド上での会話についての議論があったと明らかにした。

藤川監督は「自分自身が監督１年目ではありましたけど、非常に気になっていたところではあったので。他球団の監督さんも見て、いいものではないなというのは感じているようで」と振り返り、「どうしても作戦面だったり、そういったところをこちらがグリップしていますから。グラウンドで選手同士だったり、コーチ同士の会話が活発になりますと、よくないなというのは１２球団の監督で統一したところではありますね」と説明した。

会話を控えるよう正式なルールとして定めることになったのかと問われると「元々はあるんですけど、こういう世界ですから長くいるコーチの方々は他球団同士でお話しされているのを自分も見ていますから、なかなか伝えても聞いてもらえないという現状があったりもしましたので」と藤川監督。「ルールをさらに徹底していくところを現場の選手、それからコーチにはシーズン中は努めてもらいたいなと思いますね」と続けた。