老けの原因は“髪色”だった？大人世代がアカ抜ける【白髪ぼかし×最旬ヘアカラー】の取り入れ方
鏡を見るたび「なんか老けたかも…？」と感じるなら、その原因は“髪色”かもしれません。年齢を重ねると、暗すぎる色は重たく、明るすぎる色はチープに見えることも。そこで注目なのが、白髪を生かしながらアカ抜けを叶える【白髪ぼかし×最旬ヘアカラー】。自然なツヤと抜け感で“若見え”を狙えます。
ブリーチなしでも透明感。大人の“ライトグレージュ”でやわらか印象に
明るすぎず、くすみすぎないライトグレージュは、今季注目の最旬カラー。グレーのニュアンスが黄みを抑え、髪全体を軽やかに見せてくれます。
白髪も自然に溶け込み、フェイスラインに光をまとわせることで、肌の透明感までアップ。“白髪を味方にする”ヘアカラーで、グッと今っぽい印象をまといましょう。
深みブラウン×細ハイライトで“白髪ぼかし”と“立体感”を両立
暗髪派さんには、深みのあるブラウンに細ハイライトを合わせるのが正解。光を受けるたびにハイライトが動きを出し、地毛の重たさを解消します。
白髪を目立ちにくくしながら、全体にツヤと奥行きをプラスできるのが嬉しいポイント。派手すぎないのに印象チェンジが叶う、大人世代のためのきれいめカラーです。
ほんのりバイオレットで“血色感とツヤ”をプラス
年齢とともに気になる“くすみ顔”を救うのが、控えめなバイオレットカラー。ピンク味をほんのり効かせることで、顔色がパッと明るく見えます。
ローライトを入れれば、白髪の伸び目も目立たず、色持ちもアップ。上品さとツヤ感を両立した、まさに“大人映えカラー”です。
白髪は「隠す」から「生かす」時代へ。髪色を変えるだけで、印象も気分も若返ります。ぜひ自分らしいカラーで“おしゃれの更新”を楽しんでみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AI（ChatGPT）で作成しています
