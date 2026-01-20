「最近、彼とよく目が合う気がする…」偶然？それとも好意のサイン？
なぜか最近、あの人と目が合う回数が増えた気がする。たまたまなのか、それとも好意を持たれているのか。視線は言葉よりも正直に男性の意識や感情を映し出すことがあります。そこで今回は、“目が合う”という小さな変化から読み取れることをチェックしてみましょう。
無意識に「相手を探している」サイン
人は、興味のあるものを自然と目で追ってしまいます。意識していなくても、気になる相手の動きや位置を無意識に確認してしまうもの。目が合う回数が増えるのは、お互いが相手の存在を視界に入れようとしている可能性があります。これは「気になっている」「意識している」段階でも起こるのです。
目が合った瞬間の“反応”がヒントになる
ただ目が合うだけでなく、その後にどんな反応をするかが重要ポイント。笑顔になる、軽く会釈する、すぐに視線を逸らすなど、反応には心理が表れやすいでしょう。照れたように目を逸らす場合は、好意や緊張が含まれていることもありますし、自然に微笑み合えるなら、安心感や親しみが育っているということdす
“視線”だけで判断しすぎないことも大切
目が合う回数が増えたからといって、必ずしも相手に恋愛感情があるとは限りません。職場やよく会う場所では、単に動線が重なっているだけの場合もあります。視線だけで結論を急がず、会話のテンポや距離感、やり取りの変化と合わせて見るようにしましょう。
目が合う回数が増えたと感じるのは、男性との距離が少し近づいているサインかも。ただし、大切なのは“視線そのもの”よりも、その後の男性との空気感を丁寧に感じ取っていくこと。それが次の一歩を見極めるヒントになります。 ※画像は生成AIで作成しています
