サッポロビールは１０月、東京・銀座に主力ビール「黒ラベル」と「エビス」の世界観を体験できる拠点を新たに開業する。

酒税改正で減税となるビールの商機拡大を見込み、顧客との接点を増やして販売をてこ入れする。

黒ラベルとエビスの体験拠点は、グループ会社のサッポロライオンが所有する「銀座ライオンビル」（東京都中央区）４階に、それぞれオープンする。隠れ家のような空間で注ぎ方によって異なる黒ラベルの味わいを比較したり、「プレミアムなビアホール」をテーマにエビスと料理を楽しんだりできるようにする。外食事業でファンを増やし、小売店での購入頻度の増加につなげる考えだ。

サッポロはすでに東京都内に黒ラベルの飲み比べができるバーや、限定ビールを提供するエビスの醸造所を設けており、「体験価値」を前面に押し出した販促活動に注力してきた。２０２５年のサッポロのビール販売数量は前年比３％増で、黒ラベルとエビスはともに前年を超えた。両商品を中心に缶ビールの出荷数量も好調で、１４年の１・５４倍と市場の１・１３倍を上回った。

同社の坂下聡一マーケティング本部長は、２６年の両商品への投資額を２１年比で倍増させる方針を示し、「体験を通してライトユーザーをコアなファンにしていきたい」と意気込む。

１０月の酒税改正で、ビールと発泡酒、第３のビールの税率が一本化され、３５０ミリ・リットルあたりビールが９・１円の減税、発泡酒や第３のビールは７・２６円の増税になる。メーカー各社は商品戦略を見直しており、サントリーやキリンビールは、第３のビールの麦芽比率を高めてビールに刷新することなどを発表している。