櫻坂46松田里奈、写真集を“涙を流しながら喜んでくれた”メンバー明かす「すごく嬉しかった」【まつりの時間】
【モデルプレス＝2026/01/20】櫻坂46の松田里奈が20日、都内で1st写真集『まつりの時間』の 刊行記念囲み取材を開催。写真集に込めた思いや、メンバーからの反響を明かした。
【写真】26歳坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿
櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田里奈の1st写真集となる本作は、ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影を行い、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載している。
松田は「今はすごく緊張しているのが正直な気持ちで。だんだんこの発売日が近づいていくたびに、そのちょっと前までは、楽しみ楽しみっていうわくわくが大きくて。もちろん今もそのわくわくはあるんですけど、どちらかというと緊張が大きくなっている状況なんです。まだ直接ファンの方からのお声とかも聞けてはいないんですけど、それを聞くのはすごく楽しみです。ただ、早く見てほしい気持ちとドキドキとっていうのが合わさっている気持ちです」とコメント。
ニュージーランドをロケ地に選んだ背景に関しては「いくつか候補をいただいていまして。国ごとに写真を貼っていただいていたんですけど、それを見たときに、あ！ここだっ！て直感で思ったのがニュージーランドでした」と返答し、「自分がそこにいるのを全部当てはめて想像してみたんですけど、その時に国ごとに想像してみたら、ニュージーランドにいる自分が一番しっくり来て。写真を見ただけでも波長が合うなっていうのを感じていたので、『あ、ニュージーランドに行きたいな！』という風に思って、ニュージーランドに決めました」と振り返った。
メンバーからの反応については「特に印象的だったのが、写真集の撮影をし終わって日本に帰ってきて、初めてメンバーに会った日なんですけど、その時に大園玲ちゃんが『写真集おめでとう』みたいな。行く前に連絡をくれてたんですけど、直接話すのは初めてで。『松が写真集を出せるのは本当に嬉しい』って言って、涙を流しながら喜んでくれて」と回顧。「自分のことのように涙を流して喜んでくれるなんてって思って、すごく嬉しくて」と続け、「以前、本気で思えてなかったんですけど、写真集を出せるなら私も出したいみたいなことを軽く言ってたんですね。大園玲ちゃんに。それを覚えてくれてて。『松が出したいって言ってたから、自分のことみたいにすごく嬉しい』って言ってくれたのを覚えていますね。すごく嬉しかったです」と明かした。
写真集の制作を通じて変化があったか問われた松田は「写真集に挑む前に、自分に自信が持てなくて。不安を口に漏らすことが多かったんですけど、カメラマンの北浦さんとかチームの皆さんが、本当に心の底から『本当にあなたはかわいいよ！』っていうことをたくさん伝えてくださって。本当に思ってくださっているのは分かっているけど、どうしてもそれを受け止められない自分がその時はいたんです」と告白。
「そういう言葉をかけてくださるのに、それを受け取らないなんてすごく失礼だし、自分を好きになって自信を持って撮影に挑んだほうが、絶対に良いものを撮れるからと思って。自分を好きになってから撮影に挑むことができたので。写真集の撮影があったからこそ、自分を好きになることってすごく大切なことなんだなっていうのを、改めて知れたので。撮影する前と後では、自分のことを好きになる大切さとか、好きになれたっていう気持ちがすごくあるので。違いがあるかなって思います」と笑顔を見せた。
その後、改めて写真集に対する自己採点を求められた松田は「笑顔満開の祭典（点）です！」とにっこり。「これだ！と思って。もし聞かれたら絶対に言おう！と思って。自分で言うのもなんですけど、自分の笑顔が好きなので、そういうのもかけて。笑顔が満開も、櫻坂なので。満開とかけて祭典にしました」と語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿
◆松田里奈、写真集発売の心境は？
櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田里奈の1st写真集となる本作は、ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影を行い、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載している。
ニュージーランドをロケ地に選んだ背景に関しては「いくつか候補をいただいていまして。国ごとに写真を貼っていただいていたんですけど、それを見たときに、あ！ここだっ！て直感で思ったのがニュージーランドでした」と返答し、「自分がそこにいるのを全部当てはめて想像してみたんですけど、その時に国ごとに想像してみたら、ニュージーランドにいる自分が一番しっくり来て。写真を見ただけでも波長が合うなっていうのを感じていたので、『あ、ニュージーランドに行きたいな！』という風に思って、ニュージーランドに決めました」と振り返った。
◆松田里奈、メンバーからの反応明かす
メンバーからの反応については「特に印象的だったのが、写真集の撮影をし終わって日本に帰ってきて、初めてメンバーに会った日なんですけど、その時に大園玲ちゃんが『写真集おめでとう』みたいな。行く前に連絡をくれてたんですけど、直接話すのは初めてで。『松が写真集を出せるのは本当に嬉しい』って言って、涙を流しながら喜んでくれて」と回顧。「自分のことのように涙を流して喜んでくれるなんてって思って、すごく嬉しくて」と続け、「以前、本気で思えてなかったんですけど、写真集を出せるなら私も出したいみたいなことを軽く言ってたんですね。大園玲ちゃんに。それを覚えてくれてて。『松が出したいって言ってたから、自分のことみたいにすごく嬉しい』って言ってくれたのを覚えていますね。すごく嬉しかったです」と明かした。
写真集の制作を通じて変化があったか問われた松田は「写真集に挑む前に、自分に自信が持てなくて。不安を口に漏らすことが多かったんですけど、カメラマンの北浦さんとかチームの皆さんが、本当に心の底から『本当にあなたはかわいいよ！』っていうことをたくさん伝えてくださって。本当に思ってくださっているのは分かっているけど、どうしてもそれを受け止められない自分がその時はいたんです」と告白。
「そういう言葉をかけてくださるのに、それを受け取らないなんてすごく失礼だし、自分を好きになって自信を持って撮影に挑んだほうが、絶対に良いものを撮れるからと思って。自分を好きになってから撮影に挑むことができたので。写真集の撮影があったからこそ、自分を好きになることってすごく大切なことなんだなっていうのを、改めて知れたので。撮影する前と後では、自分のことを好きになる大切さとか、好きになれたっていう気持ちがすごくあるので。違いがあるかなって思います」と笑顔を見せた。
◆写真集の点数は「笑顔満開の祭典」
その後、改めて写真集に対する自己採点を求められた松田は「笑顔満開の祭典（点）です！」とにっこり。「これだ！と思って。もし聞かれたら絶対に言おう！と思って。自分で言うのもなんですけど、自分の笑顔が好きなので、そういうのもかけて。笑顔が満開も、櫻坂なので。満開とかけて祭典にしました」と語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】