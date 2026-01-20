１９日深夜放送のテレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（月曜・深夜１時１７分）に、ユーチューバーやＴｉｋＴｏｋｅｒ、実業家として活動する岸谷蘭丸（２４）が出演。父は俳優の岸谷五朗、母はシンガー・ソングライターで「プリンセス プリンセス」の岸谷香で、高校から海外留学し、現在もイタリアの名門大学に在学しながら、留学支援サービスを立ち上げて活動している。

番組冒頭、蘭丸に「会いたかった〜」と声をかけたＭＥＧＵＭＩ。自身の１６歳の長男もスイスを経て現在はスペインに留学中で「いいですか、今度相談して」と話した。

ここで、スイス留学の話が白熱。蘭丸が「スイスは学費が一番高い。北朝鮮の金正恩氏も留学してましたから」と言うと、ＭＥＧＵＭＩは「うちの（息子が通っていた）学校じゃないですけど、一番やばい某学校があって、そこは９０％が自家用ジェットで通学してる」と衝撃の留学事情を告白。蘭丸も「みんな、油田とか持ってますよね」と同意した。

岸谷は早実中等部から高校で米国に留学。「アメリカを脱出したくて」大学はイタリアの名門・ボッコーニ大に進み、現在も在学中（今年度は休学）。米国の大学での勉強が大変なことについて、ＭＥＧＵＭＩが「アメリカはサバイブですよね。留学説明会行くとすごい。遊びも勉強も全部やれって教えるもんね」と話すと、「血ヘド吐きながらやるような」と海外留学の大変さを語った。

それでも、「違った感覚をずっと受け入れるから」と留学の良さを指摘したＭＥＧＵＭＩ。「うちの息子、今おやつに生ガキ食べます。スペインにいるからおやつが生ガキになっちゃった。市場があるんですって」と、長男の変化の一端を明かした。