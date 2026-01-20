阪神・藤川球児監督が２０日、都内で開かれた１２球団監督会議に出席した。

ＣＳのアドバンテージの問題など、様々なルール改正の議論がなされるなか、ソフトバンク・小久保監督の意見に強く賛同した。

「私が記憶に強く残っていることは選手間同士、それからコーチ同士の他球団とのグラウンド上、練習等含めての会話ですね。それは自分自身が監督１年目ではありましたけど、非常に気になっていたところではあったので。他球団の監督さんも見ていいものではないなというのは感じているようで、どうしても作戦面だったり、そういったところをこちらがグリップしていますから、そういったところをグラウンドで選手同士だったり、コーチ同士の会話が活発になると、よくないなというのは１２球団の監督で統一したところではありますね。小久保監督が最後におっしゃっていたんですけど、私も全く同じ考えだった」

野球規則では監督、コーチ、選手並びに審判員に対し、「グラウンド上でユニフォーム着用者が、相手チームのプレーヤーと親睦的態度をとること」が明確に禁じられているだけに、「グラウンド上で暇なんだろうなという風に見える。格好悪いというのが僕の印象。コミッショナー、それからセ・リーグの統括部長も『やっぱりファンから見たところも非常に良くない』と」とキッパリ。ルールが曖昧になっている現状に警笛を鳴らした。