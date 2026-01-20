−−危機対応のために法・制度は何を変えるべきか。

「危機段階別に役割が作動するようガバナンスを再整備しようとしている。感染症予防法改正で中央防疫対策本部設置の根拠と役割を明確にし、福祉部中央事故収拾本部との役割分担を整理する。迅速執行財源（感染症危機対応基金）と基本権保護（共同隔離基準・手続き、救済手続き）制度も強化しなければいけない」

林庁長は感染症危機対応のための別途の基金を設立する必要があると提案した。林庁長は「危機対応には結局は財政が必要であり、感染症対応は迅速性が重要だが、国家財政を投入するには時間がかかる」とし「『感染症国民保健危機対応基金』財政を確保することが疾病管理庁の希望」と述べた。昨年廃止された国際疾病退治機金（出国者1人あたり1000ウォンずつ課された出国納付金）を復活させ、一部を感染症危機時に活用する基金として積み立てる案を提示した。

−−mRNAワクチンの国産化を支援してきたが、どの段階まで進んだのか。

「疾病管理庁は核心技術確保研究開発と（非）臨床支援をしてきた。参加機関は核心要素技術の大部分を独自開発し、2つの機関は食品医薬品安全処から臨床第1相のためのIND承認を受けた。最終段階は品目許可だが、政府・民間協力と財政・規制支援が必要だ。また、臨床第3相に大規模な費用が必要であるだけ臨床第3相の研究費を含めて支援を推進し、2027年に計画された臨床第3相の事業費確保手続きを進める」

−−国際社会で韓国疾病管理庁の役割は。

「韓国の科学的防疫システムに対する国際社会の関心と学習要請が増え、2023年末にグローバル保健安保専門組織を設けた。昨年は国際評価（JEE）を通じて国際保健規則（IHR）を現場で正確に履行する模範事例として評価された。今年からは国家IHR当局に指定され、調整の役割も担った。今後は韓国の経験と力量をアジア・太平洋地域と共有し、感染症情報を随時共有しながら保健脆弱国対象の教育と技術協力も拡大する計画だ。感染症対応は一国だけの問題ではないため、国際協調と連帯を通じて誰もが安全になる方向を追求する」

−−庁長としての目標は

「中央の判断が現場の経験と持続的に結びついて制度に反映される構造を構築する。また、疾病管理庁の核心力量はデータだ。データを基盤に『なぜこの政策か』を数字で証明し、専門家が同意する答えを出す、現場で作動して科学で証明する疾病管理を目標にする」