「いつ発生するかは分からないが、感染症危機は必ずまたくる」。

新型コロナによる韓国国内初の患者発生から6年（20日）を迎えて行ったインタビューで、林承寛（イム・スングァン）疾病管理庁長はこのように強調した。日常生活が戻って以降、防疫は終わったことのように扱われている。しかし林庁長は「むしろ今が防疫体系を整えるゴールデンタイム」と強調した。

感染内科専門医で新型コロナ拡大当時に京畿（キョンギ）道庁で防疫を率先した林庁長は「次はK（韓国）防疫の象徴の3T（検査・追跡・隔離）、IT基盤の精密対応という資産は継承するものの、長期間の防疫疲労と社会・経済的負担、エンデミック転換遅延の被害は最小化する」と明らかにした。林庁長へのインタビューを一問一答で整理した。

−−国内感染症危機が5〜6年周期で訪れるという。次回はいつ頃、どんな感染症がくるのだろうか。

「専門家らは変異しやすく種間伝播に有利なRNAウイルスを次のパンデミックの有力な候補に挙げる。実際、20年余りの間にSARS、新型インフルエンザ、MERS、新型コロナなど異なる類型の感染症危機を4回経験した。ただ、感染症危機はいつ発生するのか、どんな病原体になるかを予測するのが難しい。重要なことは、特定ウイルスを断定して対応するよりも、いかなる病原体が登場しても混乱なく対応できるシナリオと体系を平時に整えておくことだ。準備の有無が被害の規模を左右する」

−−世界的に注目されたK防疫だが、何を継承し、何を補完するべきなのか。

「3Tで封鎖なしに初期拡大を抑制し、ワクチンと治療剤導入で重症・死亡を減らした点、革新的なIT技術の接続は継承するべき資産だ。ただ、長期流行は防疫疲労と負担を増やした。感染症危機類型（パンデミック型・制限的伝播型）別の体系と常時インフラ・熟練人材養成が必要だ」

−−最近発足した「感染症危機対応体系高度化推進団」の目標は。

「感染症危機類型別の戦略を明確に設定することだ。新型コロナ、新型インフルエンザなどパンデミックを招く感染症（パンデミック型）は適時に日常回復体系転換を目標に、MERS、SARSのように致命率は高いが制限的に伝播する感染症（制限的伝播型）は迅速な国内収束を目標にする。感染症発生から100日以内の実体究明、200日以内のワクチン開発完了後に国民接種という時刻表を達成する場合、免疫を確保しただけに回復の観点で社会・経済を開くのにさらに積極的になる」

−−パンデミック当時は病床が不足し、医療従事者の疲労が大きかった。今後はどう対応するのか。

「過去にSARS、新型インフルエンザ、MERSを経験しながら国家指定入院治療病床を拡大し、中央・圏域感染症専門病院を構築してきた。新型コロナは従来の隔離・治療中心病床体系では限界があった。重症・特殊患者を考慮した緊急治療病床を準備し、病床資源を統合し、重症度別特殊病床、常時・待機体系を構築しなければいけない。平時に力量のある医療機関を選定し、一部の施設を改造して危機時に活用する方式に転換する。中央感染症専門病院は設計の最終段階にあり、来年着工して2030年の完工を目標にしている。圏域は湖南（ホナム）圏（朝鮮大病院）は2027年上半期に完工する計画であり、残りも進行している」