韓国・大田（テジョン）のあるヴィラ（低層集合住宅）で、駐車中の車に向かって男が何度もつばを吐きかけたとの通報が寄せられ、警察が捜査に乗り出した。

20日、JTBCの番組『事件班長』によると、大田広域市儒城区（ユソング）のあるヴィラに住むAさんは、昨年から、自身が駐車している車につばを吐きかけられる被害を受けている。

こうした被害を受け、Aさんは犯人を特定するため、最近、防犯カメラを設置した。映像には、深夜に男が建物の前に現れ、Aさんの車の前で立ち止まってつばを吐き、そのまま立ち去る様子が映っていた。

この男は、2日、9日、17日のいずれも午前0時ごろに、同じ行為を繰り返していた。Aさんの車の前でたばこを吸い、つばを吐いてからその場を立ち去ることもあった。

Aさんとこの男は面識のない関係で、家主によると、男は同じヴィラに住む住人である可能性があるという。Aさんは該当する家を直接訪ねたが、応答はなかった。

Aさんは、防犯カメラの映像などの証拠資料を確保して警察に通報しており、現在、捜査が進められている。

Aさんは「周囲には他にも車がたくさんあるのに、なぜか私の車にだけつばを吐く。理由が分からず、より不安だ」とし、「もしかしたら危害を加えられるのではないかと怖い」と語った。