¡¡1·î20Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òFNN¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆÁÒ
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏºòÇ¯10·î¡¢¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡ÊÄÌ¾Î¥Þ¥È¥ê¡Ë¤¬ÊÆÁÒ¤ËÂÐ¤·¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇËÜ³ÊÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¡£Ìó2»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À²ÈÂðÁÜº÷¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¸å¤ÏÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿ÊÆÁÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯12·î26Æü¡¢¼«¿È¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡Ö´Ø·¸¼ÔµÚ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¡£
¡Ö³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Î¼«Âð¤ËÁÜººµ¡´Ø¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±ÅªÂç½÷Í¥¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£2025Ç¯10·î11ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×µ»ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡þ
¡¡¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡¢ÄÌ¾Î¥Þ¥È¥ê¤¬½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇËÜ³ÊÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¼èºàÈÉ¤Ïº£Ç¯6·î¾å½Ü¡¢¥Þ¥È¥ê¤ÎÁÜººÀþ¾å¤ËÊÆÁÒ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢Ìó4¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤êÊÆÁÒ¤Î¹ÔÆ°¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÁÜºº¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î20Æü¡£¥Þ¥È¥ê¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤¬¸òºÝÃæ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¡¢X»á¤ÈÈ¾Æ±À³À¸³è¤òÁ÷¤ë¡È°¦¤ÎÁã¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDoctor-X¡×¡ÊËÜ¿ÍSNS¤è¤ê¡Ë
ÊÆÁÒ¤Îµ¢¹ñ»þ¤ËÄ¾·â¼èºà
¡¡²ÈÂðÁÜº÷¤Î2Æü¸å¡¢ÊÆÁÒ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÏ¹Ò¤·¡¢Ìó2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥í¥ó¥É¥ó¤Ê¤É¤ò¼þÍ·¤·¤¿¡£²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¤Î²¡¼ýÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ãË¡À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤¿¼èºàÈÉ¤Ï¡¢9·î6Æü¤ÎÊÆÁÒ¤Îµ¢¹ñ»þ¤ËÄ¾·â¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊÆÁÒ¤Ï9·î17Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖBARNEYS NEW YORK¡×¶äºÂËÜÅ¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò½Ë¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼½Ð±é¤ò¼Âà¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢ÂÎÄ´¤ò°Æ¤¸¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏÄ¾·â¼èºà¸å¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÊÆÁÒ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤Î»ö¼Â¤ä²¡¼ýÊª¤Î°ãË¡À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤Ç²¡¼ý¤µ¤ì¤¿ÊÆÁÒ¤Î¡Öµ¿ÏÇ¤Î²¡¼ýÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ä±À±£¤ìÄ¾Á°¤ÎÄ¾·â¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿ÊÆÁÒ¤ÎÆùÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë