【独自】豊田市女性殺人放火 事件前に知人男性とトラブルか？入手した映像に残された大声で叫ぶ男の音声

1月17日午前5時ごろ、愛知・豊田市の住宅街でアパートから火災が発生し、火元の部屋に住む会社員・小川晃子さん（42）の遺体が発見されました。

死因は首を絞められたことによる窒息死で、何者かが小川さんを殺害した後、部屋に火を放ったとみられています。

「サン！シャイン」は、事件2日前の15日夜7時過ぎ、事件現場となった小川さんのアパートすぐそばの駐車場で撮影された動画を独自入手しました。

独自入手映像 警察官に囲まれる男性が大声で…

動画が撮影されたのは1月15日。

事件との関係は分かりませんが、男性が警察官に囲まれ、大声で叫ぶ姿が捉えられていました。いったい、何について叫んでいたのでしょうか？

動画から聞き取れた言葉は…？

警察官に囲まれた男性「ケータイもないもん！何もないもん！車もどこ止めたかわからん」

撮影者によると、男性の車が駐車場に無断駐車されていたことで、警察に通報されたといいます。

さらにこの動画が撮影された約12時間前に、亡くなった小川さんの自宅前でトラブルが起きていました。

近隣住民：

（1月15日）朝７時に玄関開けたら大きな声がして、被害者の方の家の扉の前で「開けろ開けろ」って言ってドアをたたいているのが見えて。

でも、あまり私も近づくのも怖いしと思って、その時は出勤したんですけど。その時に駐車場のところに車が放置されてて、多分その人（ドアをたたいていた人）の車かなと思って。

で、夕方帰ってきてもまだ（車が）あって。

その時は警察の方いなくて、家で事情を聞いたら「昼間も警察の方来てたよ」というふうで。で、（夜）7時頃にまた警察の方が来られて、何か対応してたっていう感じですね。

「金髪の男性」が大声で叫びながら部屋のドアを蹴るなどしたことから、警察が出動していたといいます。

警察によると、男性は小川さんの知人。話を聞くため警察が行方を調べています。

小川さんの自宅周辺で起きていた2つのトラブル。事件と関係はあるのでしょうか？

小川さんの知人が語る印象

さらに、「サン！シャイン」は亡くなった小川さんの学生時代からの知人に話を聞くことができました。

小川さん学生時代からの知人：

すごく真面目な印象で、どっちかというと派手じゃなくてちょっとおとなしい感じの印象がありましたね。

卒業してからは、ちょっと多分、交友関係が広がった印象があって、私の中で。

真面目で、友人も多かったという小川さん。また、小川さんをよく知る別の知人は…。

小川さんをよく知る知人：

思いやりのある優しい人でした。何かあったら助けてくれる。

自分が仕事で病んだ時にずっと見守ってくれるなど、面倒見の良さがありました。

小川さんはなぜ事件に巻き込まれたのでしょうか。

これまでのところ、室内には争ったり物色された形跡などはないということで、小川さんの遺体発見時は、現場となった部屋の玄関は施錠されていたといいます。

警察は、小川さんと顔見知りの人物による犯行の可能性もあるとみて調べています。

（「サン！シャイン」1月20日放送より）