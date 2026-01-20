¡ÚËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡ÛÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ï¥Þ¥È¥ê¤Î¥¬¥µÆþ¤ì¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡ª¡Ö8.20²ÈÂðÁÜº÷¡×¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ô¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼Îø¿Í¤È¤Î°¦¤ÎÁã¤Ë¡Ä¡Õ¡Ú¾×·â¥¹¥¯¡¼¥×¢¡Û
¡Ò¡Ô½ñÎàÁ÷¸¡¡ÕÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¥Þ¥È¥ê¤¬ËÜ³ÊÁÜºº¡ª¡Ú½µ´©Ê¸½Õ¤¬Êó¤¸¤¿¾×·â¥¹¥¯¡¼¥×¡Û¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1·î20Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òFNN¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆÁÒ
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏºòÇ¯10·î¡¢¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡ÊÄÌ¾Î¥Þ¥È¥ê¡Ë¤¬ÊÆÁÒ¤ËÂÐ¤·¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇËÜ³ÊÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¡£Ìó2»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À²ÈÂðÁÜº÷¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±ÅªÂç½÷Í¥¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£2025Ç¯10·î12ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×µ»ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇËÜ³ÊÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¡£¼«Âð¤Ç°ãË¡ÌôÊª¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¼èºàÈÉ¤Ï6·î¾å½Ü¡¢¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡ÊÄÌ¾Î¥Þ¥È¥ê¡Ë¤ÎÁÜººÀþ¾å¤ËÊÆÁÒ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤òÇÄ°®¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ìó4¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÆÁÒ¤Î¹ÔÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÁÜºº¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î20Æü¤Î¤³¤È¡£ÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤¬¸òºÝÃæ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¡¢X»á¤ÈÈ¾Æ±À³À¸³è¤òÁ÷¤ë¡È°¦¤ÎÁã¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡ÊËÜ¿ÍSNS¤è¤ê¡Ë
ÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡Ä
¡¡ºÇ¹âµ¤²¹35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¿¿²ÆÆü¤Î¸á¸å¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎÊÆÁÒ¤ÏÁ÷·Þ¼Ö¤Ç¹Á¶è¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¤Î¥Ñ¥ó²°¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÆÁÒ¤ÏÀ°ÂÎ±¡¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë»¨µï¥Ó¥ë¤Ç1»þ´Ö°Ê¾å¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤ÎÍ¥²í¤ÊµÙÆü¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Îº¢¡¢ÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢µÙÆü¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏÊÆÁÒ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤Î»ö¼Â¤ä²¡¼ýÊª¤Î°ãË¡À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ÎÌÏÍÍ¤ä¡¢ÏµÇâ¤¹¤ëÊÆÁÒ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¡¢Â¿¿ô¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë