エレコムは、巻き取り式USB Type-Cケーブルを本体に一体化したモバイルバッテリーを発売した。容量は1万mAhで、カラーはブラックとシルバーの2種類。価格はオープン価格で、直販価格は6280円。

巻き取り式ケーブル一体型モバイルバッテリー(10,000mAh/30W) ブラック

巻き取り式ケーブル一体型モバイルバッテリー(10,000mAh/30W) シルバー

本体一体型ケーブルは巻き取り式のため、使用後はケーブルを巻き取って収納可能。ケーブルの長さは約65cmあり、必要な分だけ引き出して利用できる。

出力は最大30Wで、USB Power DeliveryとPPSに対応する。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポートを1基、USB-Aポートを1基搭載する。USB-Aポート単独使用時の出力は最大22.5W。複数機器の同時充電時は合計最大15Wを分配して充電する。

本体の充電は、USB Type-CケーブルまたはType-C端子からできる。充電器に接続したままモバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる「まとめて充電」やパススルー充電に対応。このほか、USB-A端子では、小型電子機器の充電を最適化する「低電流モード」や、接続機器にあわせて充電を最適化する「おまかせ充電」機能も備える。

安全面では、CCC認証を取得しており、中国国内線への機内持ち込みが可能としている。加えて、Thermal Protectionによる温度監視や、過充電、過放電、過電流防止、短絡保護、温度検知などの保護機能を備える。

本体の大きさは、約66mm×34mm×89.5mm。重さは約250g。電池定格容量は3.85Vで1万mAh、38.5Wh。充電時間は本体のみを充電した場合の目安として約2時間としている。