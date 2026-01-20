「それほどまでに彼は優秀なんだ」 ヴォルフスブルク加入間近の塩貝健人…有識者が語る「このストライカーは素晴らしい」

「それほどまでに彼は優秀なんだ」 ヴォルフスブルク加入間近の塩貝健人…有識者が語る「このストライカーは素晴らしい」